Hareide: Er ikke støtteparti for Frp-regjering

– Vi ønsker en regjering som består av sentrum og Høyre, men vi har også vært tydelig på at det ikke er aktuelt å støtte en regjering der Frp er med, sier Hareide.

– Vil du prøve å få til en Sentrum-Høyre-regjering eller må du innse at det blir en fortsatt Frp-Høyre-regjering?

– Vi får se hva som skjer. Vi ønsker en Sentrum-Høyre-regjering. Hvis det ikke blir en slik type regjering går vi i opposisjon. Vi blir ikke et støtteparti til en blåblå regjering, sier Hareide.

Hareide og KrF måtte i partilederutspørringen innrømme at de, tross borgerlig seier i valget, ikke kan være helt fornøyde på egne vegne.

– Det har kostet for KrF å være ærlig, sier Hareide.

Lenge ble det spekulert utover våren og sommeren om at Kristelig Folkeparti kunne holde døren åpen for å samarbeide med Arbeiderpartiet etter valget. Kort tid før valget gikk derimot Hareide ut og sa klart fra at partiet ønsket en borgerlig regjering.

Flertall på borgerlig side – samtaler venter

Like over midnatt var store deler av stemmene opptalt, og valgresultatene viser en borgerlig seier.

– Jeg tror vi greide det fordi vi har resultatene av politikken vår. Vi har vist at det vi gjør virker, sier Erna Solberg (H).

Hun mener velgerne ikke var enige i bildet som ble tegnet av opposisjonen i valgkampen, og er ydmyk for den fornyede tilliten fra velgerne.

Sentralt for at hun nå får fortsette som statsminister er at Venstre klarte å holde seg over sperregrensen.

Hvem får flertall? PROGNOSE 94,9 % opptalt Flertall Jonas Gahr Støre Blokken består av partiene AP , SP , SV , MDG og R

Uavhengige Blokken består av partiene

Erna Solberg Blokken består av partiene H , FRP , V og KRF

Dermed er det partiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre som sikrer videre flertall i Stortinget.

Under valgnatta er det dog fortsatt usikkert hvilken regjering som vil bli dannet. For både KrF og Venstre signaliserer at de ikke nødvendigvis vil fortsette på samme måte som støttepartier.

Allerede før partileder-runden tok Trine Skei Grande (V) og Erna Solberg (H) en prat i korridorene på Stortinget. Samtaler mellom partilederne blir sentrale videre. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Nå må vi sette oss ned og snakke. Erna har sagt at hun ønsker en dialog, og det skal vi følge opp, sier Venstre-leder Trine Skei Grande under partilederutspørringen.

Venstre-lederen ville ikke si mye om hva hun tenkte om mulige samarbeidsløsninger selv om hun ble presset av programlederne.

– Vi må sette oss ned og tenke oss om på hvordan vi legger strategien framover, sier Skei Grande.

Hun trekker fram at hun vil samle folkene i partiet, takke dem og snakke om løsninger.

– Jeg håper vi finner gode løsninger når vi setter oss sammen – vi fire partiene, svarer hun.