Solberg advarer KrF mot å felle regjeringen

– Det er en kostnad ved å felle en regjering også. Noen av oss vet det fra før. Man må tenke gjennom både hvilken sak og hva man leder landet inn i, sier Solberg til NRK.

Med sju færre mandater er det en svekket borgerlig side som nå skal avklare samarbeidet på borgerlig side. Og Solberg er tydelig på at alle de borgerlige partiene må få gjennomslag, hvis hun skal bli værende statsminister i fire år til.

– Det er opp til regjeringen om vi klarer å sitte i hele perioden. For det er avhengig av at vi har et godt samarbeid med alle partiene, og at vi klarer å finne gode fellesløsninger.

Ingen umiddelbare endringer

Venstre vurderer å gå inn i Solbergs regjering, og enn så lenge har ikke KrF planer om å gjøre alvor av trusselen om å felle henne.

Men noen umiddelbare endringer i regjeringskabalen, ser ikke statsministeren for seg.

– Nå skal vi gå gjennom en prosess med andre partier for å se på grunnlaget for regjeringen, saker og innhold. Det står ingen naturlige skifter foran oss, sier Solberg.

Hun mener enigheten om statsbudsjett for neste år kjøper de borgerlige partiene tid til å finne ut av hvordan de skal samarbeide framover.

– Vi har god tid til å ta en prosess sammen med KrF og Venstre. Vi skal møtes, snakke, diskutere politikk og finne fram til samarbeidsformer for fremtiden. Men vi har altså ikke hastverk, sier hun.

Ønsker samarbeid

HYLLET: Erna Solberg ble mottatt med jubel på Høyres valgvake mandag kveld. Selv om regjeringspartiet går tilbake fra forrige valg, har de fortsatt borgerlig flertall. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Selv om Solbergs drøm om en regjering med alle fire borgerlige partier ikke blir en realitet nå, tror hun både Venstre og KrF vil ønske å samarbeide også etter valget.

– Nå må de gå gjennom valgresultatet og hva de ønsker å oppnå. Da mener jeg kortene er delt ut på nytt. Jeg kommer ikke til å gå inn i analyser av ulike scenarioer, for jeg vil ha åpne dører til alt, sier hun.

– De har interesse av å ha forankret denne regjeringen til noen viktige saker. Det tenker jeg det kan være ulike former for i fremtiden. Jeg tror det er fullt mulig å levere god felles politikk, slik vi har gjort, sier hun.

– Velgerne vil ha mer

Tilbakegangen til tross: Solberg mener valgresultatet er et godkjentstempel for regjeringens politikk.

– Et gjenvalg betyr at politikken som er vist, har fått et godkjentstempel av velgerne. Politikken vi står for, har vi vist velgerne i fire år. Den har vist seg å virke, og velgerne vil ha mer av det.

– I går fikk vi svaret: Ja, velgerne synes vi har levert resultater.

Solberg utfordret også fortellingen om et distriktsopprør mot regjeringen.

– Mange har sagt at dette er et distriktsvalg. Det er ikke mulig å lese ut av valgresultatet. Vi har faktisk mer tilbakegang i mer sentrale fylker enn vi har i enkelte distrikter, sier Solberg.