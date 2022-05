Boken fant han på hytta under pandemien – da Norge stengte ned for andre gang. Den skulle vise seg å bli et vendepunkt.

Gjennom denne boken ble han kjent med sin egen historie på en helt ny måte. Nå har han laget musikk av det han leste. Hadde det ikke vært for pandemien, hadde han ikke gjort nettopp det.

I skyggen av to store skikkelser

Boken forteller om Anders Wyller sin helt spesielle familie. Den verdenskjente, svenske forfatteren og dramatikeren August Strindberg var hans oldefar. Hans oldemor var en av datidens kjente divaer og skuespillerinner, Harriet Bosse. Sammen fikk de Anne-Marie Wyller Hagelien, hans farmor.

Anne-Marie Wyller Hagelien. Bildet ble funnet i dagboken hennes på familiehytta i Rondane. Bildet er tatt i 1949-1950 da hun var 47-48 år gammel. Foto: Privat

– Hun hadde disse to enorme størrelsene som foreldre. Hvilken betydning fikk det for farmors liv, for hvordan livet hennes ble og de valgene hun tok?

I dag har han skapt minnene om farmors liv om til musikk. Dette har blitt til albumet «God dag mitt barn» som Kirkelig Kulturverksted beskriver som en av sine viktigste satsinger i år.

– Det var ikke henne du hoppet opp på fanget til og herjet med. Hun hadde en veldig tilbakeholdenhet. Hun holdt seg alltid litt på avstand.

Anders Wyller, i midten, sammen med farmor og søstrene da de var små – på Raphamn i Rondane. Foto: Privat

Han husker smilet til farmoren og den lune, fine latteren.

Farmor i Strindbergs rike

I dag vet Anders at farmoren, Anne-Marie, løp rundt i stuen til den verdenskjente forfatteren da hun vokste opp.

Anders Wyller i Strindbergs leilighet i Stockholm, det som i dag er Strindbergsmuseet. På veggen henger et bilde av hans farmor. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Deler av musikken er spilt inn i Strindbergs siste leilighet i Drottninggatan 85 i Stockholm. Det som i dag er Strindbergsmuseet.

"En ängel i rummet" fra Anders Wyllers album "God dag mitt barn - Strindbergs brev til Anne-Marie" utgitt av Kirkelig Kulturverksted. Du trenger javascript for å se video. "En ängel i rummet" fra Anders Wyllers album "God dag mitt barn - Strindbergs brev til Anne-Marie" utgitt av Kirkelig Kulturverksted.

– Jag tyckte en ängel var i rummet när hon var här, synger Anders.

Det er slik Strindberg selv beskrev sin Harriet.

Videre synger han om Harriet som hadde en ørnefjær i hatten – og Strindberg som nappet den ut og laget en fjærpenn av den.

– Hon hadde en örnpenna i hatten och ett gullhjärta på bröstet.

Harriet Bosse med en ørnefjær i hatten. Fotografert av Herman Hamnqvist, 1901. Foto: Herman Hamnqvist / Strindbergsmuseet

I dag finnes det flere ikoniske bilder av Strindberg med denne fjærpennen. På Strindbergsmuseet ser man fjærpennen bevart sammen med et av brevene til Harriet.

På Strindbergsmuseet i Stockholm kan man se et av brevene August Strindberg skrev til sin norske kone Harriet, Anders sin oldemor. Foto: Even Bjørningsøy Johnsen / NRK

I Drottninggatan bodde Strindberg de siste årene av sitt liv – og farmoren besøkte ham ofte.

– Anne-Marie betydde veldig mye for August Strindberg, sier Camilla Lasson, kurator ved Strindbergsmuseet.

Camilla Lasson, kurator ved Strindbergsmuseet i Stockholm. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Hun står ved siden av bildet av Anders Wyller sin farmor som liten pike. Det er et bilde som Strindberg tok selv i den svenske skjærgården i 1904.

– Det er et bilde fra den siste, lykkelige sommeren før August Strindberg og Harriet Bosse gikk fra hverandre, sier Larsson.

Bildet finnes to steder i leiligheten.

– Strindberg var 50 år da Anne-Marie ble født. Da kom hun til verden som hans siste, lille solstråle, forteller Larsson.

– God dag, mitt barn

August Strindberg er regnet som den største, svenske forfatter og dramatiker gjennom tidene. Han hadde en stor produksjon og var også en ivrig brevskriver. Man regner med at han skrev over 15.000 brev, der rundt 10.000 av dem er godt bevart i et bokverk bestående av 22 bind.

Flere av brevene skrev han altså til sin tredje kone, Harriet Bosse, og til sitt barn, Anne-Marie.

Harriet Bosse med datteren Anne-Marie. Foto: Strindbergsmuseet

Med en litt gammelmodig hilsen, startet den store forfatteren flere av sine brev til datteren:

– God dag, mitt barn.

Anders Wyller ønsker å vise den spesielle kontakten mellom far og datter.

Anders Wyller i Stockholm. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Brevene var så fine, og samtidig så enkle og banale.

Han smiler.

– Husk på søndagspengene. Du må ikke bare putte dem på sparebøssen. Du må kjøpe deg noe gøy, noen «leksaker», pil og bue kanskje, eller hva med fyrverkeri? Det er jo fantastisk! Det er jo så billig, og så er det så morsomt!

Anders ler når han forteller.

– Det skrev altså den store dramatikeren til sin fire-fem år gamle datter.

Han synes det har vært flott å bli kjent med historien om sin egen familie.

– Midt oppe i alt kaoset, hadde Strindberg også et genuint behov for å være en helt alminnelig far og ektemann, sier Anders.

– Det er det lille lyset jeg har forsøkt å formidle.

Anders Wyller blir liten ved siden av statuen av sin oldefar, August Strindberg. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Han tror oldefaren hadde vært godt fornøyd med statuen av seg selv – midt i Stockholm sentrum – og se hvordan han blir fremstilt for ettertiden.

Se reportasjen om Anders Wyller i Lørdagsrevyen her.

Den dramatiske kjærlighetshistorien

Forholdet mellom August Strindberg og Harriet Bosse var en intens kjærlighetshistorie.

Hun var 30 år yngre enn ham. Hun var en ung, lovende norsk skuespillerinne som i 1899 ble ansatt ved Dramatiska Teatern i Stockholm. To år senere giftet hun seg med August Strindberg.

– Det var et teaterekteskap, sier forfatter og Strindberg-kjenner Björn Meidal.

Björn Meidal, forfatter og Strindberg-kjenner Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Det er han som skrev boken som Anders fant på hytta i Rondane under pandemien. Boken heter «God dag mitt barn. Berättelsen om August Strindberg, Harriet Bosse och deras dotter, Anne-Marie».

Meidal forteller at Strindberg lette etter en kvinnelig skuespiller da han ble tipset om den unge, norske, talentfulle skuespillerinnen.

Ifølge historien fridde Strindberg til Harriet med ordene:

«Vill du ha ett barn med mig, fröken Bosse?»

At forholdet var stormfullt vises ikke minst i historien om da de to skulle på bryllupsreise. Da måtte hun reise alene. Han kom først etter et par dager senere.

I ettertid finnes det ikke et eneste fotografi av de to sammen, med unntak av dette bildet hvor også fjærpennen er med. Her er Harriets hode klippet bort. Da forholdet tok slutt, i 1904, ødela Strindberg alle fotografiene av henne.

August Strindberg sammen med sin tredje kone, Harriet Bosse, 1901. Strindberg ødela selv bildet ved å fjerne hodet til Harriet. Kanskje beholdt han likevel bildet fordi han synes han selv var fin, tror forfatter Björn Meidal. Foto: Kungliga biblioteket, HS Strindbergsrummet/ bilder/kartong 36 [1901_8] R

To dødsfall

Anne-Marie var ti år gammel da faren, August Strindberg, døde. Hennes mor hadde rukket å gifte seg en gang til, og et halvt år senere, dør også morens nye mann.

– Ti år gammel opplevde hun altså at dette var starten på livet hennes. Det var da hun skulle begynne på ungdomstiden sin og finne feste i livet. Det må ha vært forferdelig tøft for henne, sier Anders.

Anne-Marie Wyller Hagelien, ca. 1920. Foto: Privat

Stor stas

– Jeg elsker pop-formatet. Det at man skal smi ting innenfor tre-fire minutter, sier Anders Wyller.

På Strindbergsmuseet er de glade for at han har satt musikk til brevene den aldrende dramatikeren skrev til sin elskede datter.

– Hva er det med farmoren din som gjorde at du ønsket å skrive musikk til henne?

– Dette er jo en veldig fin historie. Farmor som ble slynget ut i livet i 1902, med disse to enorme størrelsene, August Strindberg som far og Harriet Bosse som mor.

Anders tenker på hva det kan ha gjort med henne.

– Hva slags betydning fikk det?

Hun ga ikke mange intervjuer gjennom livet, men i et av intervjuene reflekterte hun rundt dette.

– De vennene jeg fikk, var de interessert i meg, eller var de interessert i meg fordi jeg hadde de foreldrene som jeg hadde?

– Hvis du har den mistroheten gjennom hele livet ditt, så gjør det selvfølgelig noe med deg, sier Anders.

Anne-Marie med sine to sønner, Arne (t.v.) og Jørgen, Anders sin far (t.h.). Bildet er tatt på Maihaugen i 1958. Foto: Privat

I 2002 omtalte Svenska Dagbladet Bjørn Meidals bok om August Strindberg, hans norske kone Harriet Bosse og hans datter Anne-Marie, boken Anders Wyller fant på hytta. Den gang var Anne-Marie 100 år gammel.

Svenska Dagbladet, 22.03.2002:

August Strindberg dog 1912. Nu är det 2002. Vem kunde tro att det ännu i dag lever en person som flitigt har brevväxlat med Strindberg? Och inte bara det! Utan en som har suttit i hans knä, pussat honom på kinden, promenerat med honom på stan, varit på Skansen med honom, fått sin godnattsaga läst av August Strindberg, fått veckopeng av honom och som har skrivit ett brev som exempelvis detta: «TAK FÖR BREVET. FÅR JAG OCH MOSTER KÅMA TIL PAPPA OCH HÄLSA PÅ.»

Boken «God dag mitt barn. Berättelsen om August Strindberg, Harriet Bosse och deras dotter, Anne-Marie» av Bjørn Meidal.