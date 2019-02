– Strømregningen blir den dyreste noensinne, både i første halvår og for hele året, ifølge våre prognoser. Det sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Wattsight.

Et underskudd på 20 prosent vann og snø, som kan bli energi, er en årsak. Økte avgifter kommer på toppen av strømpris og nettleie for å transportere strømmen.

Høyt gjennomsnitt

HISTORISK STRØMPRIS: Husholdningenes strømutgifter i 2019 ligger an til å bli historisk høye, sier Ole Tom Djupskås i Refinitiv.

– Vi tror gjennomsnittsprisen på strøm i første halvår blir på 49 øre per kilowattime, sier analytiker Ole Tom Djupskås i analyseselskapet Refinitiv.

Strømprisene svinger.

For hele 2019 venter analyseselskapet en kraftpris på 47 øre per kilowattime i gjennomsnitt.

– Vi tror værsituasjonen blir litt mer normalisert i annet halvår, noe som gir litt lavere pris på 45 øre, mot 49 øre nå, sier Djupskås.

Da vil ikke prisen gå ned særlig mye på strømregningen.

Kollegaen har nesten samme anslag på årets strømpriser.

Analyseselskapet Wattsight spår en pris på vel 48 øre per kilowattime i første halvår og vel 47 øre / kWh i annet halvår. I gjennomsnitt.

Man nærmer seg jo halvannen krone kilowattimen med de høyeste prisene vinterstid Tor Reier Lilleholt, Wattsight

Dyrt hele året

– Husholdningenes strømutgifter i år ligger an til å bli historisk høye, sier Ole Tom Djupskås i Refinitiv.

Strømprisene var nesten like høye i 2010 og 2011 som de forventes å bli i år, men høyere elavgift og høyere prispåslag, blant annet som følge av elsertifikatordningen, gjør at Djupskås venter at strømregningene vi betaler ligger an til å bli enda høyere i 2019.

Kollega Tor Reier Lilleholt i Wattsight er enig.

HALVANNEN KRONE: – Man nærmer seg jo en og en halv krone per kilowattime med de høyeste prisene vinterstid, sier Tor Reier Lilleholt i Wattsight. Foto: Sondre Steen Holvik / Sondre Steen Holvik

– Kraftprisene er foreløpig litt lavere enn i 2010, men vi har fortsatt ikke fasit over hele året. I tillegg er alle de andre avgiftene større enn noen gang. I sum blir det den høyeste strømregningen vi har hatt, sier Lilleholt.

Andre poster på strømregningen trekker også sluttsummen opp, påpeker de to analysemiljøene.

En og en halv krone

– Høyere elavgift og høyere prispåslag, blant annet som følge av elsertifikatordningen, gjør at strømutgiftene ligger an til å bli høyere i 2019. Elavgiften har steget fra 11 øre/kWh i 2010 til 15.8 øre/kWh i 2019, sier analytiker Ole Tom Djupskås i analyseselskapet Refinitiv.

Og så kommer moms på toppen av det.

– Man nærmer seg jo en og en halv krone per kilowattime når en har de høyeste prisene vinterstid, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Wattsight.

