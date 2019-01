Norske arbeidsplasser kan stå i fare hvis strømsjokket vedvarer

Ett av selskapene som følger ekstra nøye med på strømprisen er aluminiumsgiganten Alcoa.

Produksjon av aluminium krever enorme mengder strøm, og Alcoas anlegg i Mosjøen og Farsund står alene for nærmere fire prosent av hele Norges strømforbruk.

– Vi bruker litt i underkant av fem milliarder kilowattimer i året. Kraft er vår viktigste og mest sensitive kostnad, sier nordisk energidirektør i Alcoa, Toini Løvseth.

Merker prishoppet

På grunn av den store betydningen strømprisen har for selskapet, gjør de langsiktige sikringsavtaler med kraftprodusenter. Alcoa merker likevel prishoppet.

– En del av strømforbruket vårt dekkes av spotprismarkedet. Det kan gi oss lavere marginer enn ellers.

Toini Løvseth, Alcoa.

– Er dere bekymret?

– At vinteren kom til å bli tøff skjønte vi i sommer da vi så på vannstanden i magasinene. Akkurat nå er vi veldig bekymret for at vi ikke skal få mer nedbør denne vinteren, og at dette er en tendens som fortsetter, sier Løvseth.

Frir til vindkraften

For å sikre seg lokal kraft i årene fremover har Alcoa forpliktet seg til å kjøpe all vindkraften som skal produseres i Mosjøen de neste 15 årene.

– Det er vi veldig glade for. Når man får realisert disse prosjektene og gjerne mye mer, er det ingen tvil om at vi blir betydelig mindre sårbar for disse svingningene.

– Har innvirkning

De siste dagene har det blitt klart at høye kullpriser og dyre CO₂-kvoter har gitt Norge en ekstremt høy strømpris det siste året.

– Det er klart at strømprisen er en rammebetingelse som er viktig med tanke på nyetablering og nysatsing. Så hvis vi får vedvarende høye kraftpriser, vil det ha konsekvenser for videre satsing i Norge, sier Ole Børge Yttredal, leder i Energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri.

Han sier de fleste selskaper har sikret seg mot store hopp i strømprisen, men at de likevel kan få merke det på kort sikt.

Ole Børge Yttredal, Norsk Industri.

– De aller fleste er dekket inn med langsiktige kontrakter for kraftprisen, men så er de også eksponert i spotmarkedet. Når kraftprisen utgjør en stor andel av kostnader så er det klart at dette har en innvirkning på bunnlinja.

Yttredal i Norsk Industri er enig i at fornybar energi er viktig for at norske bedrifter skal kunne være konkurransedyktige i et samfunn med stadig dyrere CO₂-kvoter.

– Vi mener det er svært viktig at ordningen med at industrien får kompensert for påslaget av CO₂-kvoter blir videreført også etter år 2020. Samtidig taler disse økte kostnadene for å etablere enda mer fornybar energi, spesielt med vindmøllesatsing.

Hvorfor er strømmen så dyr? Ekspandér faktaboks Strømprisene har økt voldsomt det siste året, og er nå dobbelt så dyr som for ett år siden. Grunnen til dette forklares med flere faktorer: – Ekstrem tørke og varierende nedbørsmengder førte til at Norge produserte 145,7 TWh (terrawattimer) med strøm. Dette er tre TWh mindre strøm enn normalt. Samtidig satte Norge ny rekord i kraftforbruk med 135,4 TWh. Dette også mye grunnet det tørre og varme været i vår og sommer. (Én terrawattimer er én milliard kilowattimer.) – Lite snø har også ført til at magasinene i Norge ikke kommer til å bli fylt opp ordentlig i år. Når snøen smelter fyller den opp magasinene med vann, men såfremt det ikke begynner å snø noe voldsomt, vil ikke magasinene hjelpe til med å holde strømprisen nede. – Hovedgrunnen er likevel at EU har innført tre ganger så dyre priser for CO₂-kvoter, samt at kull og gass har blitt dyrere. Land som bruker kull og gass som sin hovedkilde til strømkraft vil da måtte heve prisene på strømmen siden produksjonskostnadene øker. Grunnet Norges EØS-avtale, er vi bundet med EU-landene i utveksling og kjøp av strøm. Vannkraftprodusenter i Norge vil dermed også heve prisene til det markedet krever. – Disse høye strømprisene vil sannsynligvis fortsette å være høye i hvert fall det neste året, mener ekspertene.