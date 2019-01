De siste ti årene har elavgiften steget rundt dobbelt så mye som andre priser.

Konsumprisindeksen, altså det generelle prisnivået i Norge, økte med 23,2 prosent fra 2008 til 2018, mens elavgiften har økt med 40 prosent.

Samtidig gjør skyhøye strømpriser inneværende vinter at staten drar inn mye mer penger i avgifter enn de hadde budsjettert med.

Ifølge tall fra Energi Norge/Huseierne, fikk staten inn over 1,5 milliarder kroner mer i moms i 2018 enn året før. Det er mer enn det som ligger inne i budsjettene.

– Staten dro inn 1,5 milliarder kroner ekstra i 2018 i ekstra bare på momsinntekter på strøm. Denne prisøkningen fortsetter dramatisk inn i 2019. Det betyr at tiden er inne for å sette elavgiften ned. Det vil gi folk flest en lavere strømregning, sier Morten Andreas Meyer, som er administrerende direktør i Huseierne.

Kaldt vær og tomme vannmagasiner fører til høy strømpris i Norge. Jo høyere strømpris, jo mer tjener staten i form av merverdiavgift (moms). Foto: Sissel Riibe

Meyer mener dette kan skje uten at det går ut over statens budsjetterte inntekter, ettersom inntektene fra momsen er langt høyere enn det som ligger inne i statsbudsjettet.

– Må forstå alvoret

– Jeg forventer at regjeringen forstår alvoret, og senest i revidert nasjonalbudsjett setter ned elavgiften, sier Meyer.

Nå mener Huseiernes landsforening at nok er nok.

Morten Andreas Meyer i Huseierne mener at staten forsyner seg grovt av strømregningen til norske forbrukere. Foto: Johan B. Sættem

– Vi mener strømprisen nå har nådd et nivå som er en utfordring for vanlige folks privatøkonomi. Det kan man gjøre noe med, sier Meyer.

Senterpartiet: – En ønsket politikk fra Regjeringen

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at det er en ønsket politikk fra regjeringen at strømprisen nå er høy.

– Elavgiften må kuttes kraftig, mener leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Han viser til uttalelser fra daværende energiminister Tord Lien (Frp) til Dagens Næringsliv i 2016, der overskriften var at statsråden var lei av lav strømpris.

– Verdien av vannkraften er kraftig svekket. Derfor mener jeg og regjeringen at det er riktig å si at nok er nok, sa olje- og energiminister Tord Lien til avisen.

Vedum er enig med Huseierne i at elavgiften bør kuttes kraftig. Sp-lederen vil ha et kutt på minst fire øre.

Sp går også inn for all stopp i utbygging av nye utenlandskabler, blant annet den planlagte kabelen til Storbritannia. En rapport som kom fra NVE i fjor høst viste at utenlandskablene har økt kraftprisen mer enn myndighetene la til grunn.

– Det er ikke rimelig at strømprisen skal være det samme sør i Europa som i Norge. Dette er et kaldt land, der folk må bruke strøm for å holde varmen, sier han.

Forsvarer dagens strømpolitikk

I opposisjon raste Frp mot høye strømpriser og krevde gransking av prisnivået. I dag er prisene langt høyere, men regjeringspartiet Frp hevder at strømmarkedet fungerer godt.

– Vi bygger nå ut mer fornybar kraft i Norge enn på mange tiår. Samlet kommer dette strømkundene til gode, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp).

FORSVARER KRAFTPOLITIKKEN: I opposisjon var Frp de fremste kritikerne av høy strømpris. Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) sier dagens politikk kommer strømkundene til gode på lang sikt. Foto: Mette Finborud Børresen

Samtidig har han forståelse for at folk synes strømregningen er høy. Men regjeringen har ingen planer om å stoppe utbygging av strømkabelen til England, og hevder at det kommer deg og meg til gode på lang sikt.

– Strømkablene har bidratt til god forsyningssikkerhet og lavere priser for industri og husholdninger når tilsiget til de norske vannkraftverkene har sviktet. Kraftutveksling demper prissvingningene gjennom årets, sier Freiberg til NRK.

Olje- og energiministeren fra FrP peker på at det historisk er store variasjoner i strømprisene.

– Som et vannkraftland, kommer vi ikke bort fra at norske strømpriser påvirkes av været, sier Freiberg.