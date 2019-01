Slik sparer du strøm i vinterkulda

Oppvarming er blant det vi bruker aller mest strøm på gjennom et år og når temperaturen synker ute, bruker vi mer strøm på varme inne.

Man må til 2010 for å finne et tilsvarende prisnivå som i dag. For en småbarnsfamilie som bruker 25.000 kilowattimer årlig, har utgiftene steget med 4.250 kroner i året fra 2017 til 2018.

Del hjemmet inn i soner

Ifølge Enova kan så mye som 70 prosent av energien i et gammelt og dårlig isolert hus gå til oppvarming. I nyere og mer energieffektive hus er andelen 40 prosent.

– Mange tror det å lage mat og vaske klær krever mye energi, men det bruker forsvinnende lite. Det er ikke der skoen trykker, sier energirådgiver Trond Paasche hos tjenesten Enova svarer.

Han anbefaler folk å senke temperaturen, men også dele huset inn i soner med forskjellige temperaturer.

Hvorfor er strømmen så dyr? Ekspandér faktaboks Strømprisene har økt voldsomt det siste året, og er nå dobbelt så dyr som for ett år siden. Grunnen til dette forklares med flere faktorer: - Ekstrem tørke og varierende nedbørsmengder førte til at Norge produserte 145,7 TWh (terrawattimer) med strøm. Dette er tre TWh mindre strøm enn normalt. Samtidig satte Norge ny rekord i kraftforbruk med 135,4 TWh. Dette også mye grunnet det tørre og varme været i vår og sommer. - Lite snø har også ført til at magasinene i Norge ikke kommer til å bli fylt opp ordentlig i år. Når snøen smelter fyller den opp magasinene med vann, men så fremt det ikke begynner å snø noe voldsomt, vil ikke magasinene hjelpe til med å holde strømprisen nede. - Hovedgrunnen er likevel at EU har innført tre ganger så dyre priser for CO2-kvoter, samt at kull og gass har blitt dyrere. Land som bruker kull og gass som sin hovedkilde til strømkraft vil da måtte heve prisene på strømmen siden produksjonskostnadene øker. Grunnet Norges EØS-avtale, er vi bundet med EU-landene i utveksling og kjøp av strøm. Vannkraftprodusenter i Norge vil dermed også heve prisene til det markedet krever. - Disse høye strømprisene vil sannsynligvis fortsette å være høye i hvert fall det neste året, mener ekspertene.

– Yttergang er et rom som kan være kjølig. Badet vil man gjerne ha varmt, men det er et lite areal, så det utgjør en liten sone.

– Kan man senke temperaturen én grad, har man spart fem prosent av andelen til oppvarming, sier Paasche.

Tenk langsiktig

Fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet mener det er lurt å bruke sommeren til å gjøre de store investeringene.

– Det å tenke langsiktig er viktig. Det er lurt å gjøre de store investeringene du ikke nødvendigvis tjener inn på en sesong.

Holger Schlaupitz, Naturvernforbundet. Foto: Naturvernforbundet

Han trekker fram etterisolering av loft og nye vinduer, som tiltak med stor virkning, men som koster litt.

Han anbefaler også folk å skru ned varmen i rom som ikke brukes. På ekstra kalde dager er vedfyring et godt alternativ dersom du har en rentbrennende ovn.

Stans trekken

Seniorforsker Steinar Grynning ved Sintef mener også lavere innetemperatur er et fornuftig grep, men mener samtidig det er lurt å tette igjen der det kommer inn trekk.

– Dersom det blåser frisk bris rundt vinduer og dører kan det være lurt med tettelister. Det kan gi en markant forbedring både på energiforbruket og komforten.

Han understreker samtidig at det er viktig å få frisk luft inn i hjemmet.

Steinar Grynning, SINTEF. Foto: SINTEF

– Lukker man alt av vinduer og struper ventilasjonen kan det bli høyt fuktinnhold i lufta inne. Da kan det bli problemer med kondens. Selv om strømmen er dyr må man ventilere.

Spar på vannet

Frister det med en ekstra lang og varm dusj, er det nok lurt å tenke seg om, for varmt vann kan koste mer enn det smaker.

– Folk bør være oppmerksom på varmtvannsforbruket sitt, sier Paasche hos Enova og får støtte fra seniorforsker Grynning.

– Det går nok med mer energi til varmtvann enn det folk tror.

Men nettopp det varme vannet vi bruker kan spille en annen rolle i fremtiden.

– På sikt kommer det kanskje tekniske systemer som kan gjenvinne varme fra tappevann, sier Grynning.