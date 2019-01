Hun solgte trolig kniv til terrorsiktet: – Føles rart

Etter det NRK forstår har politiet nylig sikret seg overvåkningsbilder fra en butikk i Oslo sentrum.

Politiet mistenker at den terrorsiktede 20-åringen handlet en kniv i butikken torsdag i forrige uke. Butikken ligger noen hundre meter fra dagligvarebutikken der den russiske statsborgeren senere samme dag knivstakk en kvinne i ryggen. Kvinnen ble kritisk skadet.

Hendelsen etterforskes som terror. Den terrorsiktede 20-åringen har innrømmet de faktiske forhold, men har ikke erkjent straffskyld etter siktelsen.

– Tittet på kniven en stund

En ansatt i butikken forteller til NRK at hun nylig har blitt oppsøkt av politiet. De ville ha informasjon om møtet hun hadde med en utenlandsk mann torsdag.

Mannen skal ha kjøpt en kniv av denne typen. Foto: Christine Svendsen / NRK

– Personen handlet en kniv. Han tittet på den en stund, kjøpte den av meg i kassen og gikk etterpå, sier den butikkansatte til NRK.

– Hvilken type kniv kjøpte han?

– En normal kniv som man bruker på kjøkkenet.

– Ble du kontaktet av politiet i etterkant?

– Ja, det ble jeg, sier den ansatte.

Grønnsakskniv

Etter det NRK forstår handlet mannen en grønnsakskniv med et knivblad på 9 centimeter i butikken.

Det samsvarer med opplysninger mannens forsvarer, advokat Ola Lunde, ga til NRK søndag.

Da opplyste han at den siktede har kjøpt to kniver i Norge. Knivbladene var 20 og 9 centimeter, ifølge forsvareren.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som etterforsker saken, vil ikke kommentere opplysningene.

– Fikk mange tanker

Mannen kom til Norge via Sverige på onsdag i forrige uke, ifølge NTB. Torsdag skal han ha oppsøkt butikken i Oslo sentrum, som selger kjøkkenutstyr.

Den butikkansatte forteller at mannen kom alene, og at de ikke snakket sammen.

– I ettertid fikk jeg mange tanker. Det føles rart og jeg har brukt helgen til å tenke over det. For meg var han en vanlig kunde, sier hun til NRK.

– Hvordan betalte han?

– Det er opplysninger politiet har bedt om, så det vil jeg ikke si noe om, sier kvinnen til NRK.

Politiet utenfor Kiwi i Møllergata i Oslo hvor knivstikkingen skjedde. Foto: Ola Hana / NRK

Forsvarer mener mannen er ustabil

Lørdag ble den russiske statsborgeren varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han er siktet for brudd på straffelovens paragraf 131, som omfatter terrorhandlinger.

Mannens forsvarer, advokat Ola Lunde, sa da til NRK at mannen opprettholder forklaringen om at han hadde planer om å utføre terrorhandlinger både i Norge og i utlandet.

– Min oppfatning er at han er ustabil og at han bør fremstilles for lege. Det vil han ikke selv. Det er min klare oppfatning at vi har med en sinnsforvirret 20 åring å gjøre, for her er det noe galt, sa Lunde til NRK.

Oslo tingrett mener det er mer sannsynlig at den siktede er tilregnelig enn at han ikke er det, ifølge kjennelsen.