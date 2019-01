Kvinne knivstukket på Kiwi: Ute av koma og bevisst

– Hun er ute av koma, snakker og er veldig sliten, forteller Nils Petter Hennum.

Han er broren til den 25- år gamle kvinnen som ble knivstukket på en dagligvarebutikk i Oslo, torsdag. Kvinnen ble fraktet til Ullevål sykehus med kritiske skader etter knivstikkingen.

Angrepet etterforskes som terror, og en 20 år gammel russisk statsborger er siktet. Han har i avhør sagt at han vil drepe mange mennesker.

Vellykket operasjon

Lillesøsteren til Hennum ble knivstukket i ryggen da hun skulle handle lunsj på Kiwi i Møllergata i Oslo ved 13- tiden torsdag 17. januar. Knivstikket traff hovedpulsåren som frakter blod til hjertet.

I går opererte sykehuset kvinnen, og operasjonen var vellykket.

– Vi er alle veldig glade for at det gikk såpass bra, sier Hennum.

Offeret er en 25 år gammel kvinne fra Lier i Buskerud.

Politiet utenfor Kiwi i Møllergata i Oslo hvor knivstikkingen skjedde. Foto: Ola Hana / NRK

Brukte den minste kniven

Forsvareren til den russiske 20- åringen, Ola Lunde, sier at siktede overnattet en natt på et hostell i Oslo, og at han har kjøpt to kniver i Norge.

Knivbladene var 20 og 9 centimeter, ifølge Lunde.

Etter hva NRK erfarer ble den minste kniven brukt i angrepet.

Etterforskes som terror

20-åringen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 131, som omfatter terrorhandlinger.

Han har ifølge PST sagt i avhør at han at han ønsket å begå et terrorangrep og drepe flere mennesker.

PST ønsket å varetektsfengsle den russiske statsborgeren i fire uker med brev- og besøksforbud, og fikk medhold i tingretten.

Den russiske statsborgeren har innrømmet de faktiske forhold, men har ikke erkjent straffskyld etter siktelsen, ifølge påtaleansvarlig Anne Karoline Bakken Staff.

– Behøver legehjelp

Ifølge siktedes forsvarer, Ola Lunde, behøver hans klient legehjelp.

– Min oppfatning er at han er ustabil, og at han bør fremstilles for lege. Det vil han ikke selv. Det er min klare oppfatning at vi har med en sinnsforvirret 20- åring å gjøre, for her er det noe galt, sa Lunde til NRK lørdag etter fenglingsmøtet.

20- åringen har samtykket til varetektsfengsling med brev- og besøksforbud.