Huawei tilbyr Norge en «No-spy-agreement»

– Kinesiske myndigheter vil aldri be oss spionere eller ha bakdører for dem inn i nettet, sier James Chen.

Han er Executive Vice president for Huaweis virksomhet i Sentral-, Øst- og Nord-Europa.

Den kinesiske teletoppen sier han er overbevist om at Norge og China vil løse utfordringene knyttet til Huaweis fremtidige rolle i telenettet.

– Vi vil inngå en «no-spy-agreement», der vi skriver under på at Huawei aldri vil gi informasjon til noen myndigheter, heller ikke Kina, insisterer Chen, når NRK møter ham utenfor NRK på Marienlyst.

MEKTIGE KINESERE I OSLO: Kinas tredje mektigste mann, Li Zhanshu, nyter ren luft og blå himmel i Holmenkollen. Foto: NRK

Frykter bakdører

Under det kinesiske statsbesøket i Norge er flere ledende representanter fra Huawei med i følget, i et forsøk på å berolige Regjeringen.

Både Telenor og Regjeringen er under press av sikkerhetsmyndighetene, som frykter kinesiske bakdører inn i sentral, norsk infrastruktur.

Flere ganger har Politiets sikkerhetstjeneste uttalt seg kritisk om at det kinesiske selskapet skal ha en sentral rolle i det kommende 5G-nettet.

SOLBERG OG KINA: Li Zhanshu, president i den kinesiske folkekongressen, er offisiell gjest i Norge. Her på besøk hos statsministeren. Foto: NRK

Advarer mot kinesisk kontroll over infrastruktur

«Det er problematisk om Huawei får bygge ut 5G-nett i Norge. Vi er bekymret for at det kan medføre at vi ikke har full kontroll på norske ekornet som er kritisk infrastruktur»

Uttalelsen kom fra PST senest i februar.

Selv om Huawei tilbyr Norge en såkalt «no-spy-agreement», er ikke det nok, ifølge PST.

I en tekstmelding til NRK skriver seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, at de har nøyaktig samme vurdering som tidligere.

KRITISK PST-SJEF: Benedicte Bjørnland, tidligere sjef i PST, er kritisk til at Kina skal ha tilgang til å sabotere norsk infrastruktur. Foto: Olav Døvik / NRK

Også Etterretningstjenesten har kommet med advarsler. Sjefen for Forsvarets Etterretningstjeneste, generalløytnant Morten Haga Lunde, har flere ganger advart om økt spionasje fra Kina

I USA, Australia og i Europa har etterretningsbyråer uttrykt at det er en sikkerhetsrisiko å la kinesiske selskap som Huawei stå for utbyggingen av 5G-nett. Systemene vil kunne misbrukes av Kina til spionasje, og i verste fall sabotasje.

FRYKTER KINESISK SPIONASJE: I årets trusselvurdering advarte Morten Haga Lunde, sjef i E-tjenesten, mot kinesisk spionasje. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Kinesisk etterretningslov

I Kinas finnes en etterretningslov som pålegger kommersielle aktører å samarbeide med nasjonen når den ønsker det.

På et NUPI-arrangement på Litteraturhuset 6. mars stilte NRK spørsmål om en teoretisk mulighet for Kina til å sabotere et 5G-nett, hvis nettet bygges på Huawei-teknologi.

Sikkerhetssjef Tore Ordreløkken i Huawei Norge avviste ikke den teoretiske muligheten.

Flere ganger har Ordreløkken uttalt at den kinesiske etterretningsloven ikke tvinger dem til å utlevere opplysninger eller tilganger til myndighetene i Kina.

I Nato er Kinas økte teknologiske makt et tema. Nato har allerede satt i gang en utredning for å vurdere hvilke farer allierte står overfor når framtidas 5G-nett skal bygges ut. Også i Nato frykter utstrakt kinesisk spionasje.