Hevder Stortinget kan ha stått i ledtog med Kina

– Jeg mener at det er to scenarioer som er like sannsynlig: enten har Stortingets administrasjon blitt lurt, eller så er dette avtalt spill, sier Petter Eide.

Han sitter på Stortinget for Sosialistisk Venstreparti (SV), og er tidligere generalsekretær i Amnesty.

I går ble Li Zhanshu og hans delegasjon møtt av medlemmer i et kinesisk-norsk handelskammer, som sier de ville feire 65 år med diplomatiske forbindelser. Amnesty International demonstrerte samtidig mot menneskerettighetsbrudd i Kina, men måtte stå lenger bak på plassen. Petter Eide stilte også opp i Amnestys gule T-skjorte.

– Jeg synes dette stinker litt. Det kan hende at Stortinget har inngått en overordnet avtale med Utenriksdepartementet og Kina om at besøket skulle møte minst mulig kritikk. I så fall har Stortinget vært med på det ved at de har godkjent en søknad som betyr at plassen blir blokkert for andre demonstranter, hevder Eide.

Stortingspresident Tone W. Trøen avviser det på det sterkeste.

– Petter Eide har overhodet ikke grunnlag for å anklage Stortinget for å samarbeide med Utenriksdepartementet og Kinas ambassade om å holde Amnesty borte fra Eidsvolls plass. Han vet utmerket godt at jeg som stortingspresident tar ansvaret for å forvalte menneskerettighetene i Grunnloven på det største alvor, så også ytringsfriheten.

– Har Stortinget avtalt noe med Kina om hvem som skal få stå på Eidsvolls plass?

– Nei. Dette er helt grunnløse påstander. Stortingets regelverk er åpent og tydelig: Vi praktiserer prinsippet om at den som søker først, får tillatelse til å stå på Eidsvolls plass.

VISER FRAM: Tone W. Trøen viser fram Stortingssalen til den kinesiske lederen for folkekongressen i Kina, Li Zhanshu. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Det andre alternativet Eide skisserer er at Stortinget har latt seg bruke.

– De reglene vi har i dag har i så fall latt seg utnytte av Kina, som er en sterk og profesjonell aktør. De har manipulert systemet, og det viser at reglene vi har i dag er for naive.

Eide mener at det her ikke ble konkurranse på likt grunnlag.

– Her hadde den kinesiske ambassaden et forsprang, som gjorde at de kunne kuppe plassen først. Utgangspunktet med denne prosedyren er at Stortinget skal beskytte ytringsfriheten og ikke sile kandidater. Men det regelverket administrasjonen her har fulgt kolliderer med den overordnede rettigheten det skal beskytte.

Kinesisk toppbesøk i Norge Foto: Mark Schiefelbein / AP Ekspandér faktaboks Stortinget er vertskap når Folkekongressens formann Li Zhanshu kommer på offisielt besøk til Norge 15.–18. mai.

68-åringen regnes som Kinas tredje mektigste bak presidenten og statsministeren.

Det kinesiske toppbesøket blir første gang en høytstående, kinesisk delegasjon besøker Stortinget siden 2004.

Li Zhanshu møter stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget onsdag. Torsdag han Erna Solberg før han senere på dagen er på audiens hos Kong Harald.

Fredag feirer han 17. mai i Stavanger.

Trøen avviser også dette.

– Jeg mener vi har veldig rettferdige regler. De innebærer at Stortinget ikke på noen måte siler hvem som skal få demonstrere. Vi har heller ingen mulighet til å kontrollere informasjonsstrømmen ute i samfunnet, så derfor får den første søkeren tillatelse.

Hun sier at det også ble lagt til rette for at ulike stemmer fikk komme til orde på plassen foran Stortinget.

EIDSVOLLS PLASS: Folkemengden fremst holder opp Kinas flagg, mens man på plenen bak kan se demonstranter fra Amnesty. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Nå har SV sendt et brev til Stortingets presidentskap og bedt dem svare på hvordan de i framtiden vil unngå at reglene virker udemokratiske.

– Dette er alvorlig, så vi har i dag skrevet brev til Presidenten for å oppklart dette. Er vi ikke fornøyd med svarene vil vi ta spørsmålene opp i Stortinget, sier Eide.

Den kinesiske ambassaden i Norge har ikke besvart NRKs henvendelser.