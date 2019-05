Da Kinas tredje mektigste mann ankom Stortinget onsdag ettermiddag, sto Guri Melby (V) og Petter Eide (SV) utenfor Stortinget iført Amnestys gule T-skjorter med skriften «Frihet».

Men om den mektige formannen i Kinas folkekongress Li Zhanshu, så T-skjortene er usikkert. Den kinesiske ambassaden sto nemlig foran dem, angivelig for å hindre synet av protestene for Folkekongressens formann Li Zhanshu.

– Det likte jeg veldig dårlig. Vi forsøkte å flytte oss, men jeg forstod hva de ville. Jeg tror norsk offentlighet har fått vite veldig tydelig og fått et godt bildet av hva vi står for i dette, sier Eide til NRK.

– Vi har sett at Stortingets ledelse har latt seg manipulere av kinesiske myndigheter, mener SV-politikeren.

– Hva tenker når du ser alle de vaiende kinesiske flaggene her ute?

– Dette er en konstruksjon, det er en manipulasjon. Dette er ikke en ordentlig organisasjon. Det er noe den kinesiske ambassaden har laget for å blokkere dette området for norsk offentlighet, sier Eide som sier han vil fortelle at sentrale norske politikere ikke aksepterer bruddene på menneskerettigheter i Kina.

STO I AMNESTY-TRØYER: Petter Eide (SV) og Guri Melby utenfor Stortinget Foto: Peter Svaar / NRK

Melby: Jeg måtte ta av T-skjorte

Venstres Guri Melby mener at ytringsfriheten i Norge er blitt satt under press i denne saken.

MÅTTE TA AV: Guri Melby (V) forteller at hun ble bedt om å ta av T-skjorten med «frihet» på da hun skulle inn i Stortinget igjen. Foto: Ketil Kern/NRK

– Det er viktig at vi ikke lar kinesiske myndigheter diktere hvem som skal demonstrere på en dag der Kinas toppolitikere kommer på besøk. I dag har Amnesty blitt holdt borte fra de beste plasseringene på Eidsvolls plass. Da tar jeg på meg Amnestys gule T-skjorte for å sørge for at budskapet blir tydelig for det kinesiske lederskapet og for media, sier Venstres Guri Melby.

Da hun skulle inn på Stortinget igjen, forteller Melby at hun fikk beskjed om å ta av den gule T-skjorta.

«Ble akkurat bedt om å ta av meg T-skjorta for å få komme inn i stortingsbygget igjen, det er vel ganske spesielt? Vaktene ville ikke at den kinesiske delegasjonen skulle se meg,» skriver Melby i en SMS til NRK.

Venstres Abid Raja mener det er helt uhørt at Melby skal ha fått beskjed om å ta av T-skjorta.

– Det er fantastisk at en stortingsrepresentant stiller seg ved siden av Amnesty for å demonstrere mot menneskerettighetsbrudd i verdens største land. Når da stortingsrepresentanten ikke slipper inn på arbeidsplassen hun er folkevalgt til, er ikke det akseptabelt, sier Raja til NRK.

Raja forteller at han vil ta opp situasjonen på møtet i presidentskapet i morgen.

– Jeg kommer til å ta opp at det ikke går an å nekte stortingsrepresentanter å slippe inn i Stortinget, fordi de har på seg en hvilken som helst trøye.

I STORTINGET: Kinas tredje mektigste på besøk i Stortinget.

Stortingspresidenten: Veldig tydelig om menneskerettigheter

Stortingspresident Tone Trøen forteller NRK at møtet med Kinas tredje mektigste mann, Li Zhanshu, var konstruktivt.

– Vi har hatt et veldig godt møte, og som stortingspresident har jeg benyttet anledningen til å snakke om 17. mai, vår grunnlov og hvorfor vi feirer vår nasjonaldag, med demokratiske prinsipper, menneskerettigheter og ytringsfrihet, sier Trøen.

GOD DIALOG: Stortingspresident Tone Trøen mener møte med Li Zhanshu var både konstruktivt og åpent. Foto: Margret Helland

Hun mener dialogen rundt menneskerettighetsspørsmål var både god og åpen.

– Jeg var veldig tydelig på at det er en politisk debatt i Norge omkring menneskerettighetsspørsmålene i Kina. Jeg viste også til da utenriks- og forsvarskomiteen tok opp disse spørsmålene i Folkekongressen i Kina i fjor høst.

VELKOMMEN: Stortingspresident Tone Trøen ønsket Folkekongressens formann Li Zhanshu velkommen til Stortinget onsdag ettermiddag. Foto: Åse Marit Befring/NRK

– Hva tenker du om at Petter Eide (SV) og Guri Meby (V) tok på seg gule T-skjorter?

– I Norge er det slik at vi har ytringsfrihet og det er lov å markere, her har det vært demonstranter fra begge sider i dag.

– Guri Melby sier at vaktene ba henne ta av seg T-skjorten da hun gikk inn i Stortinget igjen, hva tenker du om det?

– Jeg kjenner ikke til det, så det kan jeg ikke kommentere.

Lederen for utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap), forteller at møtet mellom Utenrikskomiteen og Li også var åpent.

– Vi tok også opp situasjonen for ulike religiøse grupper i Kina. Det var en åpen dialog, vi har normalisert forholdet til Kina som betyr at vi kan ta opp alle typer spørsmål, forteller Huitfeldt.

Kupp?

Amnesty, SV og Venstre har protestert på det de mener var et kupp av plassen foran Stortinget.

Amnesty hadde planlagt å demonstrere mot Kinas menneskerettighetsbrudd, men aller fremst på Eidsvoll plass står en handelsforening som er positiv til Kina. De søkte to uker før besøket ble kjent for offentligheten.

I 14-tiden sto mange med kinesiske flagg foran Stortinget, og ventet på Folkekongressens formann Li Zhanshu.

Foran Stortinget er det nå en lydkrig mellom demonstranter for og imot besøket.

Demonstrasjon mot at lederen av Folkekongressen i Kina er i Norge.

– Et lite stykke Kina

NRK skrev mandag om den ukjente, kinesiske gruppen som er de eneste som får stå på Eidsvolls plass.

– Det er et lite stykke Kina på flere måter som plutselig fins i Norge. De har jukset litt med informasjonen sånn at noen fikk muligheten til å velge den beste plassen før resten av oss i det hele tatt visste at det skulle være et besøk, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge utenfor Stortinget.

SV og Venstre prøvde i går å omgjøre avgjørelsen om plasseringen, men kom ingen vei.

Stortinget har forsvart beslutningen med at det var den pro-kinesiske gruppen som henvendte seg til dem først. De tar ikke stilling til hvem som vil stå der, og sier det er først-til-mølla-prinsippet som gjelder.

Amnesty fikk avslag på søknaden om å stå på Eidsvolls plass, og står dermed bak handelsforeningen som feirer de diplomatiske forbindelsene.

MEKTIG: Folkekongressens formann Li Zhanshu er regnet som Kinas tredje mektigste. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Kinesisk toppbesøk i Norge Foto: Mark Schiefelbein / AP Ekspandér faktaboks Stortinget er vertskap når Folkekongressens formann Li Zhanshu kommer på offisielt besøk til Norge 15.–18. mai.

68-åringen regnes som Kinas tredje mektigste bak presidenten og statsministeren.

Det kinesiske toppbesøket blir første gang en høytstående, kinesisk delegasjon besøker Stortinget siden 2004.

Li Zhanshu møter stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget onsdag. Torsdag han Erna Solberg før han senere på dagen er på audiens hos Kong Harald.

Fredag feirer han 17. mai i Stavanger.

Flere markeringer i Oslo

To uker før det kinesiske toppbesøket ble kjent i Norge, leverte fire organisasjoner søknader om markeringer flere steder i Oslo.

Alle organisasjonene skriver at de skal markere 65-årsjubileet av norsk-kinesiske relasjoner.

Disse har søkt:

Norway-Wenzhou Chamber of Commerce, demonstrerer på Eidsvolls plass, onsdag 15. mai kl. 14.00-16.30.

Norsk Kinesisk Forening, demonstrerer ved Holbergs plass og Holbergs gate, onsdag 15. mai kl. 15.00 til 16.00.

Norsk – Kinesiske musikkforening, demonstrerer utenfor Frognerbadet, torsdag 16, mai kl. 14.00-16.30.

Kinesisk Skole i Norge, Fortau til Parkveien, andre siden av Parkveien 45, torsdag 16. mai kl. 08.30 til 10.00.

Mannen som sendte inn søknaden om å stå på Eidsvolls plass, Vegard Moltubakk, opplyser at søknaden ble sendt allerede ved påsketider.

– Vi hadde fått beskjed fra ambassaden om at noe var på ferde, fortalte Moltubakk til NRK.

Han er ansatt i et selskap eid av en norsk-kinesisk forretningsmann.

PÅ PLASS: Styremedlem i Wenzhou Handelskammer intervjues foran Stortinget.

Styremedlem avviser ambassade-kontakt

Styremedlem Zhong Fan Xu i selskapet sier de ikke har hatt kontakt med ambassaden, men at de fikk vite om besøket via søsterforeninger i Kina.

– Vi har ingen forbindelse med ambassaden. Dette er på privat initiativ. Vi ønsker å fremme dialog mellom Kina og Norge, sier Zhong Fan Xu

Han avviser at de forsøker å stenge andre ute.

– Vi har ingen andre intensjoner enn å markere denne dagen.

– Så dere forsøker ikke å holde andre vekk?

– Vi har frihet i Norge, og ytringsfrihet og demokrati. Og det er jeg kjempeglad for.

– I motsetning til i Kina?

– Det er noe kineserne må forholde seg til og respektere. Samtidig må vi anerkjenne at de har en annen type folkestyre der som vi også må respektere. Det skaper en slags forståelse for hverandre.

SPILT PÅ SIDELINJEN: John Peder Egenæs i Amnesty om kinesisk markering foran Stortinget.

Norsk-kinesisk forretningsmann bak

Bak organisasjonen «Norway-Wenzhou Chamber of Commerce» står den norsk-kinesiske forretningsmannen Yun Lin Zhan.

Han avviser at organisasjonen har samarbeidet med Kinas ambassade.

På spørsmål om hvorfor det ikke er spor av organisasjonen i norske registre, skriver Zhan at organisasjonen foreløpig kun er registrert i Kina, men at de planlegger å registrere seg i Norge etter hvert. Han sier organisasjonen har et hundretall medlemmer, men foreløpig ikke noe eget kontor.