Høyre: Har fått inn 21 varsler fordelt på tolv personer

De 21 varslene har kommet inn siden 11. januar, dagen etter at Kristian Tonning Riise trakk seg som leder i Unge Høyre.

– Alle varslene går på former for seksuell trakassering, sier John-Ragnar Aarset.

På en pressekonferanse søndag kveld opplyser John-Ragnar Aarset at det har vært «generelle rykter og bekymringer knyttet til Kristian Tonning Riises pågående sjekking, alkoholkonsum og dårlige rolleforståelse» helt siden 2013 – året før Riise ble valgt til leder av Unge Høyre.

– Dette har flere tatt opp med ham. Han har erkjent forhold, men har hatt troverdige forklaringer og lovet bot og bedring, sier Aarset.

Høyres generalsekretær sier at det store spørsmålet de stiller seg nå, er hvordan Riise har fått holde på i så mange år uten at det har fått konsekvenser for ham tidligere.

Han peker foreløpig på noen årsaker.

– Fordi v har hatt noen andre saker som har vært håndtert, hvor regelverket er blitt fulgt, har vi kanskje slått oss til ro med at vi at vi hadde systemer som fungerer. Vi har åpenbart ikke stilt oss selv og ham nok spørsmål knyttet til rykter og bekymringer. Og ved flere tilfeller har konkrete varsler ikke blitt fulgt opp, sier Aarset.

– Informasjon er ikke skrevet ned eller delt mellom ansatte og tillitsvalgte, og gjentatte konfrontasjoner har ikke fått konsekvenser. Ingen har sittet med oversikt over hele bildet. Nære relasjoner mot dem som har mottatt varslene, og dem det er varlset om, kan være en årsak.