Høyre trekker fram «smart, kul og pen» SV-er i debatt om kroppspress

Den siste tida har debatten gått om hva som har skylda for at mange unge opplever kroppspress.

SV foreslår nå en tiltakspakke mot kroppspress, som fremmes for Stortinget torsdag.

Partiet mener at blant annet reklame for kosmetiske inngrep bidrar til et dårlig selvbilde for mange unge, og at reklameindustrien har blitt så ivrig med sin reklame at et forbud er på tide.

– Vi har jo allerede et forbud mot tobakksreklame eller alkoholreklame. Hvorfor kan vi ikke si at unges helse er viktigere enn reklameindustriens frihet til å drive reklame? spør SVs Freddy André Øvstegård.

Høyre mener derimot at forslagene fra SV overhodet ikke vil hjelpe på problemet, og mener det ikke er sikkert at det er selve reklamen som skaper kroppspress.

Høyre: SV treffer ikke

Høyres Heidi Nordby Lunde mener det meste av reklamen for kosmetiske inngrep rettes mot voksne, og minner om at det i dag er et forbud mot å reklamere retta mot barn.

– Jeg tror SV egentlig vil forby den kule jenta i klassen, de vil forby mødre som slanker seg, eller deres egen Kari Elisabeth Kaski som er smart, kul, pen - og som er et større forbilde for mange unge jenter enn retusjert reklame i voksenblader, sier Heidi Nordby Lunde (H).

Øvstegård kaller dette en «total avsporing» av debatten fra Høyre.

– Mange ting påvirker selvbildet, men en viktig årsak er at vi bombarderes av reklame hvor enn vi går, sier Freddy André Øvstegård. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Høyre bruker anledningen for å snakke om hvordan enkeltpersoner seg ut, det mener jeg er en avsporing, det ville vært mye mer interessant å diskutere selve tiltakene vi foreslår, sier han etter Politisk kvarter.

NRK har vært i kontakt med Kari Elisabeth Kaski, og SVs kommunikasjonssjef, som ikke vil kommentere saken.

Heidi Nordby Lunde (H) og Freddy André Øvstegård debatterte SV-forslaget på Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.

Forby «liker-knappen» på Facebook?

I Debatten på NRK var det nylig stor uenighet mellom to unge profiler om hvordan de selv virker på folk. Forbrukertilsynet sendte nylig en advarsel til en klinikk i Oslo som reklamerte for leppeinjeksjoner via en blogger i sosiale medier.

Øvstegård mener mye har skjedd de siste åra når det gjelder hvor reklamen dukker opp.

– En ungdom som er usikker på sin egen kropp kan få reklame for silikon på Tinder, der de blir dømt for utseende sitt. Det er dit vi har kommet nå, sier Øvstegård.

– Da høres det ut som man bør forby Tinder, eller liker-knappen på Facebook, for det er der man får de positive eller negative reaksjonene. Men jeg tror det treffer feil, svarer Nordby Lunde, og trekker fram økt antall helsesøstre som et eksempel på noe som hun mener vil hjelpe.