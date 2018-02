– Det handler mye om selvforakt

Bestvold turnerer nå med den kulturelle skolesekken i Buskerud og forestillingen «Tøff i badedrakt». Hun har alltid visst at hun ville lage en forestilling om selvforakt og kroppspress for unge.

– Verden kommer ikke til å endre seg så fort. Derfor må vi lære oss å gi mer faen, sier hun.

Skuespilleren har følt seg satt i bås store deler av livet. Blant annet når det kommer til hvilke roller hun har fått i karrieren. Hun innså at hun måtte tenke annerledes for å ha det bra med seg selv, forteller hun.

– Jeg har alltid vært kraftig selv. Jeg måtte gi mer faen, og blåse i hva andre tenker, og finne gleden selv i den jeg er.

Forestillingen «Tøff i badedrakt» er en monolog. Fra scenen snakker hun direkte til ungdommene for å formidle budskapet sitt.

Bestvold tror mange ungdommer føler på press når det kommer til karakterer og det å skulle være flink, i tillegg til hvordan man skal se ut. Hun tror også mange opplever selvforakt for sitt eget utseende.

– Mange føler seg uvel i egen kropp

Leder i ungdomsorganisasjonen Press, Øystein Kolstad Kvalø, tror mange har et dårligere forhold til egen kropp i dag enn før.

– Jeg tror det er et større press på kropp, og at mange føler seg uvel i egen kropp. Det tror jeg er skapt av samfunnet, eller av en bransje. Vi peker på reklame og mediebransjen som har skapt dette presset ved å lage veldig stramme idealer som alle skal passe inn i, sier han.

PRESS: Øystein Kolstad Kvalø er leder i Press, som jobber for barn og unge. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

Kolstad sier man kan føle seg dårlig i egen kropp når man faller utenfor disse idealene. At man i dag har så enkel tilgang på idealene gjennom sosiale medier, tror han styrker kroppspresset.

– Det er veldig lite pusterom for å slippe unna presset, sier Press-lederen.

– Et omfattende problem

Rådgiver i PR- og kommunikasjonsbyrået Trigger, Susanne Kaluza, mener alle må ta sin del av ansvaret og jobbe systematisk for å få bukt med kroppspress.

– Enten du er blogger, skoleelev, redaktør eller forelder kan du ta din del av ansvaret. Alt fra hva du poster til hvordan du snakker om kroppen din, sier Kaluza, som i fjor tok initiativ til en post-it-kampanje med mål om å bekjempe dårlig selvbilde og kroppspress.

ANSVAR: Rådgiver i Trigger, Susanne Kaluza, sier både samfunnet og en selv har et ansvar for å bekjempe kroppspress. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

I en undersøkelse WHO gjennomførte i 2016, oppga halvparten av de spurte 15-åringene at de føler seg for tykke. Kaluza sier det er fint å ta temaet inn i skolen.

– Vi vet at dette er et omfattende problem. En undersøkelse fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO viser at 85 prosent av jenter og 30 prosent av gutter på videregående føler på et negativt kroppspress, understreker hun.

– Nøyaktig hvordan man skal håndtere dette, finnes det ikke en fasitløsning på. Det er sannsynligvis flere gode krefter som må spille inn, hvor hver og en tar sin del av ansvaret.

– Men kan det føre til mer kroppspress å sette så mye fokus på dette?

– Det er hele tiden en avveining – det hjelper ikke at man hele tiden skal bombarderes med bilder av kropp. Men når vi vet hvor ensrettet de gjengse bilder av kropper som vi blir presentert for i media er – at de stort sett er hvite, unge og tynne – så tenker jeg det er fint å vise mer mangfold, sier Kaluza.