Høyre prøver å kvitte seg med sidemål – igjen

I dag legger programkomiteen til Høyre fram Høyres forslag til nytt stortingsvalgprogram for de neste fire årene.

Et av forslagene er å få fjernet sidemål i skolen. Egenkarakter og eksamen i sidemål på ungdomsskolen og den videregående skolen skal vekk.

– Sidemålsundervisningen skal handle mer om litteratur og språkforståelse, sier leder for Høyres programkomite Torbjørn Røe Isaksen til NRK.

I programutkastet til Høyre står det at partiet ønsker å:

Redusere antall karakterer i norskfaget fra tre til to, én muntlig og én for skriftlig norsk.

Bruke tekster på både nynorsk og bokmål gjennom hele skoleløpet.

Avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål på ungdomsskolen og i videregående opplæring.

Norsk Mållag: – Begge skal læres

At elevene skal lære seg sidemål ved å lese nynorsk litteratur har leder i Noregs Mållag Magne Aasbrenn liten tro på.

Det er elevene som vil bli rammet, mener leder i Noregs Mållag Magne Aasbrenn. Foto: Noregs Mållag

– Skal man lære seg nynorsk må man lære å skrive det. Vi har et nasjonalt kompromiss som går ut på at vi har to offentlige språk, og begge skal læres av elevene, forklarer Aasbrenn til NRK.

Han mener forslaget vil ramme de 85 prosentene av norske elever som har bokmål som hovedmål.

– I praksis så blir det et angrep på nynorsken. Jeg syns det er veldig rart at Røe Isaksen den ene uken sier at vi har en kulturkanon, som skal satse på norske verdier, for så å si at elevene ikke skal lære sidemål.

Høyres forslag om å gå fra tre til to karakterer i norskfaget på ungdomsskolen og den videregående skolen er et angrep på nynorsken, mener Aasbrenn. Foto: Scanpix / NTB scanpix

Røe Isaksen: – For dårlig undervisning

– Du kan fint ha to karakterer i norskfaget, uten at du fjerner sidemålet, sier Torbjørn Røe Isaksen til NRK.

Dagens undervisning i sidemål gjør at færre elever vil gå fra bokmål til nynorsk, ifølge Røe Isaksen

– Slik sidemålsundervisningen er i dag, særlig på den videregående skolen, fungerer den ikke. Undervisningen gjør ikke at flere elever blir glad i nynorsken, forteller han.

– I det forslaget som dere nå legger fram, vil du si at dere beveger dere for eller imot sidemål?

– Jeg vil si at vi gjør begge deler. Vi vil ha tekster på nynorsk gjennom hele skoleløpet, men samtidig vil vi fjerne egen karakter og eksamen på ungdomsskolen og den videregående skolen, svarer Røe Isaksen.

Elevene jubler

Leder for Elevorganisasjonen Sylvia Lind mener dagens sidemålsundervisning ikke fungerer. Foto: Yngve Horvei

Høyres forslag blir godt mottatt av leder for Elevorganisasjonen Sylvia Lind, og er enig med Røe Isaksen om at dagens undervisning ikke fungerer.

– Vi syns det er en kjempegod idé med én karakter i skriftlig norsk, og setter stor pris på at Høyre er enige med oss om det, sier Lind til NRK.

Hun forteller at elever som må ha sidemål opplever at nynorskundervisningen er varierende på skoler som har bokmål som hovedmål.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra flere elever som ikke føler seg fult utlært og klare for eksamen i sidemål, forteller lederen for Elevorganisasjonen.