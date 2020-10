Høyre mener Ap har lovet bort 26 milliarder og ber Støre vise skattekortet

– Det vi har gjort er ganske edruelig å gå gjennom hva Arbeiderpartiet har lovet de skal gjøre dersom de vinner valget. Løftene de har kommet med siden 2017 kan summeres til mer enn 26 milliarder kroner.

Det sier Henrik Asheim i Høyre. Nå ber Asheim Arbeiderpartiet om å vise hvor pengene skal hentes eller hvilke løfter de skal bryte når partiet legger frem sitt alternative budsjett.

– Dette må de avklare for velgerne sine, ikke minst i en tid der ledigheten er høy og mange bedrifter sliter, sier Asheim.

Han påpeker at Arbeiderpartiet gikk til valg på å øke skattene med 15 milliarder kroner i 2017, et valg de tapte, og at løftene de nå snakker om har kommet etter dette.

Siste alternative budsjett før valget

Listen over løfter Høyre har tatt med i sin liste er lang. Det er blant annet:

Gratis skolemat

Gratis SFO for førsteklassinger

Reversere endringene i AAP for unge mottakere og ung ufør-tillegget

Reversere endringene i barnebriller og støtte til tannregulering

Feriepenger til arbeidsledige

Reversere ABE-kutt

Gratis tannhelse for alle

En time fysisk aktivitet hver dag i skolen

3 000 flere lærere

Doble fagforeningsfradraget

Frukt og grønt i skolen

Øke kulturbudsjettet til 1 prosent av statsbudsjettet

Reversere endringene i postombæring

Nye forslag i kommuneproposisjonen

Reversere endringene i støtte til tannregulering

Tilskudd til bredbånd

Redusert foreldrebetaling til barnehagen til 2019-nivå

– Det er gøy å være høy og mørk, men man må også se hva det koster. Nå skal de legge frem et alternativt budsjett der jeg mener de må synliggjøre om de vil følge opp løftene sine gjennom å øke skatten, eller om de vil avlyse løfter, sier Asheim.

Tajik ber Høyre prioritere kriseløsing fremfor politisk spill

Finanspolitisk talsperson og nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, er lite imponert av kritikken og kravet fra Høyre og Asheim.

Det hadde forøvrig vært fint om arbeids- og sosialministeren heller brukte tiden sin på den verste krisen i norsk arbeidsliv på mange år, fremfor politisk spill på et kontruert problem Hadia Tajik / Hadia Tajik

– Høyre behandler en kalkulator som om det var en ballong. Blåser og blåser opp tallene for få de til å sprekke. Arbeiderpartiets budsjetter går alltid opp, blant annet fordi vi ikke gir gavepakker til landets rikeste uten mål og mening, slik Høyre prioriterer, skriver Tajik i en e-post.

Hun reagerer på at Høyre, slik hun ser det, mener egen politikk skal gjennomføres gradvis, mens de stiller krav til andre om gjennomføring over natta.

HODERYSTENDE: Nestleder og finanspolitisk talsperson Hadia Tajik i Arbeiderpartiet sier Høyres Henrik Asheim skal få skattesvar i midten av november. Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

– Høyre bør se seg i speilet før de kommer med slike hule påstander. De har prøvd å fjerne formuesskatten siden dag én, men har fremdeles 15 milliarder kroner igjen, skriver Tajik.

Arbeiderpartiets nestleder gjør Asheim og Høyre oppmerksom på at partiet legger frem sitt alternative budsjett i midten av november, slik de har gjort i alle år.

– Der finner du alle de gode punktene for bedre velferd i tråd med forslag til partiprogram og gjenkjennelig skattepolitikk: de rikeste må skatte mer, de med vanlige inntekter mindre, skriver Tajik før hun avslutter:

– Det hadde for øvrig vært fint om arbeids- og sosialministeren heller brukte tiden sin på den verste krisen i norsk arbeidsliv på mange år, fremfor politisk spill på et konstruert problem.