Ap foreslår å øke skattene med 15 milliarder

– Vi foreslår en moderat økning i skattenivået på inntil 15 milliarder kroner i løpet av fireårsperioden, sier Aps finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen til NTB.

Dermed viderefører de deler av skattelettelsene Høyre og Frp har gitt. Erna Solbergs regjering har kuttet skattene med 21 milliarder kroner siden oktober 2013.

Ifølge Dagens Næringsliv vil Arbeiderpartiet først og fremst skjerpe skattene betydelig for alle som tjener over én million kroner og har store formuer.

Det er vårens landsmøte i Arbeiderpartiet som har siste ord i saken.

Fakta om Aps skatte-opplegg Ekspandér faktaboks * I 2021 skal skattenivået være inntil 15 milliarder kroner høyere enn i dag, ifølge forslaget fra partiets programkomité. * Formuesskatten skal økes med 5 milliarder. * 5 milliarder i økte avgifter, hvorav 3 milliarder er klimarelatert * 3 milliarder som følge av blant annet rentebegrensing og finansskatt * 2 milliarder i økt inntektsskatt * Økt inntektsskatt vil ramme dem med inntekt over 600.000 kroner. Skatten øker med inntekten. * Inntekter under 600.000 i året vil få mellom 1 og 266 kroner mindre i skatt. * Arveavgiften blir ikke gjeninnført. * Regjeringen Solberg har totalt redusert skattene med rundt 21 milliarder kroner. (Kilde: Dagens Næringsliv)

Ingen ny arveavgift

Marthinsen sier forslaget har en gjenkjennelig Ap-profil.

– Tre av fire vil få om lag uendret eller noe lavere inntektsskatt med vårt opplegg, sier hun.

Programkomiteen går ikke inn for å gjeninnføre arveavgiften, til tross for at Ap var en krass kritiker da regjeringen fjernet denne.

Nå mener Ap at arveavgiften i liten grad traff dem med de største formuene.

– Selskapsskatten skal reduseres i tråd med skatteforliket, og fagforeningsfradraget skal økes. Om lag halvparten av skatteøkningen legges på høye inntekter og formuer, mens resten fordeler seg på tetting av skattehull og avgifter særlig rettet mot klimautslipp, fortsetter Marthinsen.

Høyre: – Ap tar langt skritt til venstre

Fra hovedmotstander Høyre lar ikke reaksjonene vente på seg. Nestleder Jan Tore Sanner mener Ap nå tar et langt skritt til venstre i skattepolitikken.

– Nå får vi en ny skattedebatt i Norge. Tidligere har debatten handlet om formueskatten, nå vil Ap heve skatten for vanlige folk. Ap øker skattene på norskeide arbeidsplasser og vanlige inntekter. Dette vil gjøre det dyrere å skape norske arbeidsplasser.

NOK SKATT: Høyre-nestleder Jan Tore Sanner kritiserer Ap både for å ta for lite og for hardt i i sitt forslag til ny skattepolitikk. Foto: Vegard Lilleås / NRK

Høyre-toppen mener Aps skatte-opplegg betyr økt skatt for alle som har jobb, eier hus, bil eller hytte. Samtidig garanterer han at Høyre ikke vil øke skattene med én krone om de får fortsette i regjering etter valget.

Sanner mener samtidig at Ap burde tatt enda hardere i om de skal greie å innfri sine egne løfter.

– Hvis Ap skal innfri alle de løftene de har gitt den siste tiden må enten Ap avlyse løfter på løpende bånd i nytt partiprogram, eller så må de øke skattene langt mer enn det de nå sier, sier Sanner med henvisning til tidligere regnestykker Høyre har gjort som viser at noen av Aps valgløfter vil koste opp mot 30 milliarder kroner.

SV: – Uforståelig

Men et steg til venstre for Arbeiderpartiet, i SV, er de heller ikke fra seg av begeistring over Aps nye skatteforslag.

IKKE NOK SKATT: SVs Snorre Valen er skuffet over at Ap ikke vil reversere alle skattekuttene fra den borgerlige regjeringen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det er nesten uforståelig når Ap kritiserer Høyres usosiale og urettferdige skattekutt i fire år, og så omfavner en tredel av dem, sier SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen til NTB.

Han viser til at seks milliarder kroner av regjeringens skattekutt på 21 milliarder i denne perioden videreføres i Aps programforslag, som går inn for inntil 15 milliarder i økte skatter i neste stortingsperiode.

SV ønsker i stedet å øke skattene for dem som har mest, men senke skatten betydelig på «vanlige og lave» inntekter.

Støre sier han tenker på fellesskapet

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det foreslåtte skatteopplegget vil legge til rette for arbeid, verdiskaping og rettferdig fordeling, samtidig som det bidrar til å finansiere velferdsstatens fellesskapsløsninger.

– Vi må sørge for bedre samsvar mellom inntekter og utgifter for å kunne opprettholde vår finansielle evne til å løse de oppgavene vi ønsker å løse i fellesskap, sier Støre.

Han mener Ap har større ambisjoner på dette området enn regjeringspartiene Høyre og Frp.

(NTB/NRK)