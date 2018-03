Høyre frykter ikke konsekvensene etter utvisning av russisk diplomat

– At dette skulle være en spesiell belastning for norsk-russiske forhold, er nok å overdrive norsk betydning, sier Høyres stortingsrepresentant Michael Tetzschner i Politisk kvarter.

Russland har reagert kraftig på at Norge og en rekke andre land viser solidaritet med Storbritannia ved å utvise russiske diplomater. Russlands ambassade sier utvisningen ikke tjener forholdet til Norge.

– Risikerer vi noe ved å gjøre dette?

– Vi risikerer mer ved ikke å stå sammen med våre allierte. Våre nordiske naboer, Finland Sverige og Danmark, er også med på dette. Det betyr at Norge ikke stikker seg spesielt frem, svarer Tetzschner.

Stoler på Storbritannia

Storbritannias statsminister Theresa May på besøk i Salisbury, der Sergej Skripal og datteren hans ble utsatt for nervegift. Foto: Toby Melville / AFP

Bakgrunnen er at Storbritannia mener Russland stod bak forgiftingen av den russiske eksagenten Sergej Skripal og dattera hans. Både 66-åringen og dattera ligger fremdeles i koma etter nervegiftangrepet.

Russiske myndigheter avviser på sin side at de har noe med giftsaken å gjøre.

– Det har vært riktig og viktig med en samordnet internasjonal markering mot det Storbritannia har blitt utsatt for: Bruk av militær nervegift på deres territorium for å ramme britiske statsborgere. Det er en grov suverenitetskrenkelse. Vi stoler på våre allierte, som er våre venner og samarbeidspartnere, sier Tetzschner.

Han mener utvisningen av over 100 diplomater fra ulike vestlige land, gir russerne noe å tenke på.

– Utvisning er et akseptert uttrykksmiddel, som er en sterk markering og som overlater til den andre parten å tenke gjennom den belastningen det er for renommé og forbindelser når man har foretatt en grov krenkelse av suvereniteten til et annet land, mener Tetzschner.

Koma

Britiske etterforskere i Salisbury. Foto: Ben Stansall / AFP

Sergej Skripal ble i 2006 dømt for å ha spionert på vegne av Storbritannia. I 2010 ble han utlevert som del av en stor spionutveksling. Siden har han levd i Storbritannia.

Søndag 4. mars i år dro Skripal og datteren for å spise på restauranten Zizzi i den britiske byen Salisbury. To timer senere kollapset de på en parkbenk.

Politiet fant spor av nervegift på restauranten, og ingen andre kunder som spiste der skal ha blitt påvirket. Ingenting skal tyde på at noen av restaurantgjestene heller hadde noe med attentatet å gjøre.

De ligger begge to fortsatt i koma, og tilstanden deres beskrives som kritisk.