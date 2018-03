USA: Russland er ansvarlig for nervegiftangrepet i Salisbury

I et hastemøte i FNs sikkerhetsråd gikk USAs FN-ambassadør Nikki Haley ut og sa at USA ser på Russland som ansvarlig for forgiftningen av Sergej Skripal og hans datter i Salisbury.

Haley sa videre at USA står med full solidaritet til Storbritannia i situasjonen som har oppstått.

– Når våre venner i Storbriannia står foran en utfordring, vil USA alltid være der for dem. Alltid, sa Haley.

STÅR SAMMEN: USAs FN-ambassadør Nikki Haley sammen med Storbritannias FN-ambassadør Jonathan Allen i hastemøte i Sikkerhetsrådet onsdag kveld. Foto: Mary Altaffer / AP

Også i en pressemelding senere onsdag, skriver Det hvite hus at «USA står sammen med landets nærmeste alliert i solidaritet».

– Vi støtter Storbritannias avgjørelse om å utvise russiske diplomater, står det i pressemeldingen.

Det hvite hus skriver videre: «den siste russiske handlingen passer inn i et mønster der Russland ikke overholder internasjonale regler, og ser bort ifra suvereniteten og sikkerheten i land verden over, samt forsøker å undergrave vestlige demokratiske institusjoner og prosesser».

Flere land støtter

Også Frankrike har i løpet av onsdag kveld vist britene støtte, etter å ha utvist 23 russiske diplomater.

I løpet av de neste timene vil Frankrike ta kontakt med britiske myndigheter på øverste nivå for å samordne vårt svar, sa Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian onsdag kveld.

MENER RUSSLAND STÅR BAK: Sveriges utenriksminister Margot Wallström mener Russland står bak nervegiftangrepet i Salisbury. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Europeisk sikkerhet og sikkerheten til en av våre viktigste allierte står på spill, føyde han til.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström skriver i en uttalelelse onsdag kveld at hun gir sin britiske kollega Boris Johnson «helhjertet støtte».

– Fra svensk side har vi sett statsminister Theresa Mays vurdering av at nervegiften er av typen som ble utviklet som et kjemisk våpen i Sovjetunionen, og som senere Russland har overtatt. Russisk innblanding i hendelsen virker dermed høyst sannsynlig, skriver Wallström.

Krever bevis

KRITISK: Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzja var kritisk til Theresa May og sa hun skaper hysteri i denne saken. Foto: Spencer Platt / AFP

I det samme møtet i Sikkerhetsrådet, som der Haley ga Storbritannia USA sin støtte, anklaget Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebezja britene for å skape en hysterisk stemning, og ba dem igjen om å legge frem bevis.

– Russland har ingenting å skjule, sa Vassilij Nebenzja.

Landet har samtidig ikke svart når britenes statsminister Theresa May gjentatte ganger har krevd en russisk forklaring på hvordan nervegiften Novitsjok, som er russisk, er blitt brukt til å forgifte en russisk eks-spion i England.

FN-ambassadøren sa videre at Russland ennå ikke har bedt om å få prøver av nervegiften av det britiske utenriksdepartementet.