Petter Eide har kritisert Regjeringen sterkt fordi den har vært for passiv under sykeleiet til den kinesiske menneskerettighetsaktivisten Liu Xiaobo. I går døde Liu og statsministeren som nå er på ferie, sa at hun reagerte med «stor sorg» på dødsbudskapet.

– Frekt og provoserende

– Jeg synes det er frekt og ganske provoserende at statsministeren bruker ordene «stor sorg» når hun får høre om Liu Xiaobos død, sier Petter Eide som nå stiller til valg for SV i stortingsvalget.

Liu Xiaobo (61) er død: – Han var en helt i kampen for demokrati

– Solberg reagerer mest sannsynlig helt motsatt. Hun reagerer med lettelse, sier Eide til NRK.

DØD: Fredsprisvinner Liu Xiaobo døde i går av leverkreft og statsminister Erna Solberg uttrykte "stor sorg" over dødsbudskapet. Foto: Ukjent

Statsminister Erna Solberg har den siste tiden fått kritikk for ikke å ha uttalt seg om Liu Xiaobo etter at han nylig ble løslatt fra fengsel og innlagt på sykehus med alvorlig kreftsykdom. Liu Xiaobo var i flere tiår en sentral stemme for menneskerettigheter og Kinas videre utvikling, het det videre i uttalelsen fra statsministeren.

– Triste påstander

Erna Solberg svarer på kritikken fra Eide gjennom denne uttalelsen sendt fra statssekretær Ingvild Stub:

– Vi skal ha respekt for at det er ulike meninger i politikken, og det er generelt stor takhøyde i norsk politisk debatt. Eides påstander om at statsministeren skal ha følt lettelse over et dødsfall er like triste som de er urimelige, men kan nok dessverre tilskrives at det er valg i år.

TRIST: Statsminister Erna Solberg sier Petter Eides påstander om at hun skulle være lettet over Lius død, bare er triste. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Solberg traff Xi uten å nevne Liu Xiaobo

Petter Eide mener Regjeringens handlinger den siste tiden viser det motsatte av medfølelse.

– Taushet var støtte til Kina

– Liu hørte ingenting fra Erna Solberg i perioden da han var syk. Ingen varme, ingen anerkjennelse. Det har kun vært taushet fra norsk hold, og den tausheten har vært en støtte til kinesiske myndigheter. Hun føler nok det motsatte av sorg, tordner den tidligere Amnesty-lederen.