Liu Xiaobo (61) er død: – Han var en helt i kampen for demokrati

Menneskerettighetsforkjemper, dissident, fredsprisvinner og politisk fange Liu Xiaobo (61) er død, opplyser kinesiske myndigheter.

De melder at Liu, som for en tid tilbake ble diagnostisert med leverkreft, døde som følge av multiorgansvikt.

Nobelkomiteen: – Urovekkende

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen sier de mottok nyheten med «stor sorg».

– Han hadde ikke begått noen forbrytelse, bare utøvd sin borgerrett. Rettergangen og fengslingen var urettferdig, sier hun i en uttalelse.

– Kinesiske myndigheter bærer et stort ansvar for hans for tidlige død. Vi synes det er svært urovekkende at han ikke ble overført til et sykehus hvor han kunne få god behandling før han ble uhelbredelig syk, legger hun til.

Den tyske justisministeren Heiko Maas hyller Liu Xiaobo som en helt.

– Hans ikkevoldelige motstand gjorde ham en helt i kampen for demokrati og menneskerettigheter, skriver Maas på Twitter.

Krf-leder Knut Arild Hareide skriver på Twitter at han mottok meldingen med sorg.

- Noen mennesker ofrer alt for andres frihet, skriver han.

Human Rights Watch (HRW) minner om at sist en fredsprisvinner døde i fengsel, var i 1938 da pasifisten Carl von Ossietzky døde på et sykehus i Nazi-Tyskland.

– Selv om Liu Xiaobo ble dårligere, fortsatte kinesiske myndigheter med å isolere familien og ham. Arrogansen, ondskapen og hjerteløsheten er sjokkerende, men Liu Xiaobos kamp for et demokratisk Kina fortsetter, skriver de i en uttalelse.

Ble dødssyk i fengsel

Liu Xiaobo ble i 2009 dømt til elleve års fengsel etter at han medforfattet det politiske manifestet Charter 08, som bl.a. la ned krav om demokrati og politiske reformer i landet.

Året etter ble han tildelt Nobels fredspris, men fikk ikke anledning til å reise til Oslo for å motta prisen. Fraværet ble symbolisert med en tom stol på utdelingen.

Stolen sto tom da Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010. Foto: JOHN MCCONNICO / Ap

I sommer ble Liu Xiaobo diagnostisert med dødelig leverkreft og overført fra fengsel til sykehus. Flere land, inkludert USA og Tyskland, tok til orde for at han skulle få tilbud om behandling i utlandet, noe kinesiske myndigheter nektet.