Her stjeler Moxnes solbrillene

VG viser i kveld overvåkningsvideoen av Bjørnar Moxnes på flyplass-butikken, der han tar med seg brillene.

NRK viser et 20 sekunder langt klipp av videoen under henvisning til sitatretten.

På spørsmål fra NRK søndag om han ville bidra til offentliggjøring av overvåkingsbildene, svarte Moxnes følgende:

– Ja, jeg vil bidra til åpenhet. Selv om overvåkingsbilder sikkert kan se litt mer suspekte ut, er min oppfatning at de vil bekrefte forløpet som jeg har forklart det, skrev Moxnes.

– Endrer ingenting

Nestleder Sneve Martinussen sier til NRK at videoen ikke rokker ved tilliten til partilederen.

– Nå har jeg sett videoen og slik jeg ser det, er det ingenting nytt her som vi ikke visste. Så klart ser det veldig suspekt ut med det vi vet er et tyveri på en overvåkningsfilm. Det viser også at politiet har gjort en helt riktig vurdering ved å gi et forelegg. Det har Bjørnar også vært enig i, sier Martinussen.

– Hva skjer videre i saken nå internt hos dere?

– Vi hadde en grundig gjennomgang av saken på landsstyremøte i kveld og der det ble uttrykt full tillit hos Bjørnar som partileder, og jeg ser ikke at denne videoen endrer det. Den bekrefter det han har fortalt, og gir ingen nye opplysninger, sier hun.

Marie Sneve Martinussen møtte pressen etter at Bjørnar Moxnes har blitt sykmeldt. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Tillit handler om mer enn handling

Stortingsrepresentant fra Rødt, Sofie Marhaug viser til tidligere uttalelser om saken, hun har fortsatt tillit til Moxnes etter å ha sett videoen.

Hun understreker at selve handlingen ikke er grei, og at hun aldri har forsvart den.

– Men tillit handler om mer enn en handling, sier Marhaug.

Også Ronny Bekken Larsen, landsstyrerepresentant fra Hedmark skriver til NRK at han fortsatt har tillit til Moxnes.

Han sier at videoen ikke endrer hans syn på saken.

Bjørnar Moxnes er sykmeldt etter brilletyveriet på Gardermoen i juni. Saken har tatt på, sier Marie Sneve Martinussen. Foto: Astrid Pedersen / NTB

– Bjørnar har gjort opp for seg

– Jeg har ikke noe å tilføye til det fungerende leder sa på pressekonferansen og uttalelsen etter hun så videoen, skriver Aina M. H. Hauge, landsstyrerepresentant og leder i Rødt Møre og Romsdal i en sms til NRK.

Heller ikke Silje Kjosbakken, landsstyrerepresentant fra Akershus, har endret syn etter å ha sett videoen.

– Nei, jeg kan ikke se at annet fremkommer av videoen enn hva vi allerede visste. Min tillit til Bjørnar som partileder og medmenneske er ikke endret, skriver hun i en sms til NRK.

– Politiet har gjort sitt og Bjørnar har gjort opp for seg, og jeg ser ingen grunn til at denne diskusjonen skal fortsette i media, skriver Kjosbakken.

Leder for Rød Ungdom, Liv Müller Smith-Sivertsen, sier hun fortsatt har tillit til Moxnes, og stiller seg bak Sneve Martinussens uttalelser.

Det samme gjør Vivian Jacobsen, leder av Rødt Kristiansand, landsstyrerepresentant fra Hordaland, Ragnhild Kvifte, og Pål Berby som sitter i landsstyret for Telemark.

Innkalte til landsstyremøte

Det ble kjent mandag kveld at Rødt-leder Bjørnar Moxnes er sykmeldt fram til 18. juli, og like etter inviterte partiet landsstyret til et orienteringsmøte.

– De aller fleste tok ordet. Og alle som sa noe uttrykte full tillit til Bjørnar. Det kom både konstruktiv kritikk og tilbakemeldinger, men tillitsspørsmålet var tydelig. Det var ingen som tok til orde for noen formell partihåndtering av tillitsspørsmålet til Bjørnar, sa Martinussen til pressen like etter.