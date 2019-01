Her søker Kripos' spesialhund etter nye spor

– Alt vi tar i, alt vi legger fra oss, alt vi sitter på, alt vi går på setter spor, og disse molekylene som hundene da observerer og lukter er de politiet nå er på jakt etter, sier Geir Maring, leder av Oslo hundeskole til NRK.

Han mener det er store sjanser for at politiet vil kunne finne spor utenfor huset hvor Anne-Elisabeth Falkevik Hagen sist ble sett.

Politiet vet ikke hvor 68-åringen Hagen befinner seg. Hovedteorien deres er at hun ble bortført fra huset hun og ektemannen Tom Hagen bor i på Fjellhamar den 31. oktober i fjor.

Politiet har bekreftet at det ble funnet et brev inne i huset som inneholdt trusler og et krav om penger.

I frykt for at de ukjente bakmennene har hatt familien og huset under oppsyn, har politiet i all hemmelighet drevet en skjult etterforskning i 10 uker.

Tidligere denne uken kalte politiet inn til pressekonferanse, og samtidig som dette skjedde ble huset til ekteparet sperret av bak synlige politisperrebånd.

– Dette skyldes at politiet har behov for å ferdigstille etterforskning utendørs, opplyste politiinspektør Tommy Brøske torsdag formiddag.

Uniformert politi arbeider nå på og rundt åstedet på jakt nye opplysninger i saken.

– Vi har mottatt over 100 tips. VI har også vært til stede i nærmiljøet for å snakke med beboere, sier Børste.

Spesialtrent hund

Det er politiet i Øst politidistrikt som leder etterforskningen. Ved åstedet i dag ble det blant annet søkt med en spesialtrent hund fra Kripos.

Hunden, som heter Ylvis, er en labrador som Kripos kjøpte i 2012. Hunden er en såkalt kriminalsøkshund, og er trent opp til å finne blod, sæd og lik, opplyser Kripos på sine Facebook-sider.

Kriminalsøkshunden fra Kripos søkte i flere timer sammen med en patruljehund fra Romerike politidistrikt. Hundene søkte både i nærområdet rundt ekteparets bolig, og ute på det islagte vannet som ligger like ved.

- Når det gjelder hundene som er brukt så er dette kriminaltekniske hunder som er brukt for å finne tekniske spor rundt boligen, sier politiinspektør Tommy Brøske til NRK.

Geir Maring har trent opp flere tjenestehunder. Selv om det nå er 10 uker siden 68 år gamle Falkevik Hagen forsvant fra boligen, mener Maring at det fortsatt er mulig å finne spor.

– Det er dette som er så utrolig spennende med hund, de har en fantastisk nese og de som er virkelig godt trent på det de skal gjøre det er at de greier å skille sporene politiet setter de på kontra de andre i lang, lang, lang tid. Det er ikke noe problem for disse dyra å følge det sporet hvis du i utgangspunktet har de gode hundene på plass, sier han til NRK.

Ingen mistenkte

Politiet har ikke hørt noe fra dem som har krevd løsepenger for Falkevik Hagen.



– Vi har fortsatt ingen mistenkte, sier politiinspektør Tommy Brøske.

Som del av den nå åpne etterforskningen, har politiet også oppsøkt kriminelle miljøer.

Allerede onsdag formiddag oppsøkte spanere fra Øst politidistrikt personer i kriminelle miljøer på Romerike i jakten på flere opplysninger.