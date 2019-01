Ingen kontakt med kidnappere – politiet oppsøker kriminelle miljøer

Politiet har ikke hørt noe fra dem som tidligere har krevd løsepenger for Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, etter at de onsdag formiddag fortalte om forsvinningen.

– Vi har fortsatt ingen mistenkte. Siden offentliggjøringen i går har vi fått inn over 100 tips. Flere virker interessante og krever videre oppfølging, sier politiinspektør Tommy Brøske på pressekonferansen torsdag.

Oppsøkte kriminelle

Politiets teori er at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen skal ha blitt kidnappet på morgenen eller tidlig formiddag 31. oktober, og at gjerningspersonene har et økonomisk motiv.

Det skal ha kommet trusler mot Hagens liv og helse dersom politiet eller media ble involvert, og det er bakgrunnen for at politiet jobbet skjult i ti uker.

– Vi er åpne på at valget av en lav profil har gitt oss utfordringer med tanke på at etterforskningsskritt som normalt blir gjennomført, ikke er blitt gjennomført, sier Brøske.

Etter offentliggjøringen i går, har politiet gått bredere ut.

Allerede onsdag formiddag oppsøkte spanere fra Øst politidistrikt personer i kriminelle miljøer på Romerike i jakten på opplysninger.

Torsdag har politiet startet hundesøk i området rundt huset til ekteparet.

SØKTE MED HUND: Politiet søkte med hunder rundt eiendommen på Fjellhamar torsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ønsker kontakt

Familiens bistandsadvokat Svein Holden sa i går at de ønsker bekreftelse på at 68-åringen, som har vært savnet i ti uker, er i god behold.

– Vi håper derfor at dagens offentliggjøring av saken vil bidra til at vi kommer i kontakt med dem som har bortført Anne-Elisabeth, og at vi får en bekreftelse på at alt står bra til med henne. Slik kan vi deretter starte på en prosess for å få henne trygt hjem til sin familie, sa Holden.

Men politiet har ikke hørt noe fra de angivelige kidnapperne.

– Det har ikke vært noen kontakt med noen motpart. Det har ikke vært noen livstegn heller, sier Brøske.

– Hvordan tolker dere det?

– Det er ikke uvanlig, slik vi ser det. Vi er forberedt på at dette kan ta noe tid.

Han ville ikke kommentere om politiet er i stand til å kontakte gjerningspersonene på den plattformen kommunikasjonen har foregått. Politiet har tidligere sagt at det er vanskelig å kommunisere med personene de tror har kidnappet Hagen.

Torsdag gikk politiet ut med en overvåkingsvideo fra arbeidsplassen til Anne-Elisabeth Falkevik Hagens ektemann.

– Vi kan med bakgrunn i hypotesen vår om bortføring ikke utelukke at eiendommen, familie og arbeidsplass har vært overvåket, sier Brøske.

Vet du noe om saken?

VIDEO: Politiet vil ha opplysninger om to gående og en syklist, som er sett på videoovervåkning utenfor arbeidsplassen til Tom Hagen

Krav på 90 millioner

68-årige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er gift med Tom Hagen, som står på 172. plass på Kapitals liste over Norges rikeste personer med en anslått formue på 1,7 milliarder kroner – i hovedsak tjent på eiendom og salg av strøm.

Dette er Tom og Anne-Elisabeth Hagen

Ifølge VG er kravet om løsepenger i kryptovalutaen monero, som er laget på en måte som gjør at transaksjonene ikke kan spores. Beløpet tilsvarer nesten 90 millioner norske kroner.

