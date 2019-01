Politiet fryktet overvåkingsutstyr inne i huset

Det siste livstegnet fra Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er i ekteparets bolig på Fjellhamar i Lørenskog kommune på morgenen eller formiddagen den 31. oktober i fjor.

Politiet frykter at hun har blitt bortført fra hjemmet mot sin egen vilje, og i et brev som ble funnet inne i huset har det blitt fremmet krav om løsepenger og trusler om vold.

I frykt for overvåking fra en eller flere ukjente gjerningspersoner, har politiet derfor arbeidet i det skjulte og brukt flere ukonvensjonelle metoder for å ikke bli avslørt.

Etter det NRK får opplyst, ble boligen i all hemmelighet gjennomgått over en periode på 14 dager, og det skal ha blitt funnet flere spor inne i huset.

SAVNET: Politiet sier at de ikke har fått noen nye livstegn fra Anne-Elisabeth Falkevik Hagen. Det siste livstegnet er fra 31. oktober i fjor. Politiet sier de ikke vet hvor hun befinner seg. Foto: Privat

– Vi kan ikke utelukke at eiendommen, arbeidsplassen eller familiemedlemmer har vært kartlagt og holdt under oppsikt, uttalte politiinspektør Tommy Brøske under en pressekonferanse torsdag.

Noe av det som ble undersøkt og søkt etter, var om parets bolig kan ha blitt overvåket med elektronisk utstyr, får NRK opplyst.

Brøske bekreftet torsdag at politiet hadde hatt en «sivil tilnærming» til saken fram til offentliggjøringen av etterforskningen i går.

INGEN KOMMUNIKASJON: Politiinspektør Tommy Brøske sier at det ikke har vært noe mer kommunikasjon med den savnede eller de mulige kidnapperne etter at politiet gikk ut med saken. Foto: Olav Rønneberg / NRK

Etterlyser tre personer

Etter at politiet offentliggjorde etterforskningen i går, har politiet nå gått bredt ut. I dag søkes det blant annet med hunder rundt ekteparets bolig.

Brøske sier at den skjulte etterforskningen startet opp den samme dagen 68-åringen forsvant.

– Vi opprettet selv anmeldelse på forholdet. Det ble raskt vurdert som å ha en sivil tilnærming. Dette for å unngå unødvendig eksponering, sa Brøske, og sa at tilnærmingen var fordi de fryktet at en åpen etterforskning kunne utsette 68-åringen for ytterligere fare.

Under pressekonferansen viste også politiet to overvåkingsvideoer fra Futurumbygget i Lørenskog.

Dette er arbeidsplassen til Tom Hagen.

Foto: GRAFIKK: OLE-MORTEN ØDEGAARD SYNNE GJUL WROLL-EVENSEN

– Vi ønsker å komme i kontant med dem, sier Brøske til NRK. Han sier de har status som vitner.

Videoovervåkingen viste to ukjente personer som gikk forbi bygget den morgenen Anne-Elisabeth Falkevik Hagen skal ha blitt bortført.

Politiet ønsker også å komme i kontakt med en syklist som sykler forbi en av de gående mennene.

Etter at etterforskningen ble kjent, har politiet nå mottatt over 100 tips i saken.