Majorstua-drapet: Slik jobber politiet for å løse drapsmysteriet

To døgn har gått siden en 24-åring ble funnet knivstukket og drept inne i sin egen leilighet på Majorstua i Oslo. Politiet står fortsatt uten et gjennombrudd i saken.

Kripos bekrefter overfor NRK at de nå bistår Oslo-politiet i etterforskningen av drapet. Anmodningen kom i dag, onsdag.

Timene før en av romkameratene meldte fra om knivangrepet er fortsatt et mysterium.

Etter det NRK erfarer, var det en barndomsvenn av den drepte som kom hjem og varslet AMK. Både 24-åringen som ble drept og flere av dem som bodde i bofellesskapet kommer fra Mysen i Østfold.

Ifølge en nabo har folk gått inn og ut av hovedinngangen omtrent hvert femte minutt mellom 07 og 12.

Spørsmålet er om gjerningspersonen kan ha kommet seg inn en annen vei.

Søkte rundt mur på baksiden

Litt før klokken halv ett onsdag ettermiddag kom tre sivilkledde politifolk fra voldsavsnittet til åstedet. De brukte noen minutter rundt inngangspartiet, før de gikk ut og rundt på baksiden av boligblokken.

KRIPOS-BISTAND: Kripos bekrefter overfor NRK at de nå bistår Oslo-politiet i etterforskningen av drapet i Arbos gate. Anmodningen kom i dag, onsdag. Spesialtrente hunder fra Kripos arbeidet i dag utenfor leiligheten hvor drapet skjedde. Foto: Martin Roalsø / NRK

Politiet viste tydelig interesse for en mur som må forseres for å komme seg inn i hagen utenfor åstedet. Fra leiligheten der drapet skjedde, er det en dør direkte ut til denne hagen.

Det ble gjort undersøkelser på begge sider av muren.

Muren, som er rundt to meter høy, skiller bygården fra skolegården til Majorstua skole.

NRK kunne observere at en av de tre politibetjentene hoppet opp på muren og kikket over kanten.

– Vi gjør en rekke undersøkelser i denne saken, også utenfor den aktuelle leiligheten. I en så alvorlig sak må vi det, skriver politiinspektør Grete Lien Metlid i en sms til NRK.

Hun er leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

HER SKJEDDE DET: Politiet sier de ikke har noe som knytter ranet til drapet, annet enn nærhet i tid og sted.

Nabo: Et mysterium

En nabo som NRK har snakket med sier de fikk beskjed om å holde seg unna muren, fordi politiet ville gjøre sporsikring her.

Det store spørsmålet blant dem som bor i bygget er hvordan gjerningspersonen kan ha kommet seg inn og ut, forteller en nabo.

– Etter å ha snakket sammen, er vi kommet fram til at det har gått folk ut av bygget omtrent hvert femte minutt mellom 07 og 12. Det var faktisk spesielt mye trafikk inn og ut denne dagen. Det er rett og slett veldig rart, sier hun til NRK.

Dette gjør at utgangen på baksiden blir mer og mer aktuell, mener hun.

– Vi tror i hvert fall ikke at gjerningspersonen brukte hovedinngangen. Det er ikke mange perioder det ikke har vært folk der, sier naboen.

MUR: Her undersøker politiet muren på baksiden av drapsleiligheten i Arbos gate på Majorstua. Foto: Martin Roalsø / NRK

– Slik jobber politiet for å finne drapsmannen

Spesialtrente hunder fra Kripos er nå satt inn i drapsetterforskningen.

Kripos bekrefter overfor NRK at de nå bistår Oslo-politiet i etterforskningen av drapet i Arbos gate. Anmodningen kom i dag, onsdag.

Bjørn Davan er tidligere krimtekniker i Oslo politidistrikt. Han undersøkte åsteder i nesten 23 år før han gikk av med pensjon. Han sier at det ikke er uvanlig at politiet ikke har fått noe gjennombrudd i saken ennå.

– Det kriminalteknikerne driver med nå, er å undersøke «de tause vitnene» på åstedet. Det kan være snakk om blodspor, fingeravtrykk, fotavtrykk, situasjonsspor. Hakk, skader eller verktøy. Det kan være hva som helst, sier Davan til NRK.

TIDLIGERE KRIMTEKNIKER: Bjørn Davan jobbet som krimtekniker i Oslo politidistrikt. Han sier at politiet nå prøver å samle inn og analysere «de tause vitnene» fra åstedet og området rundt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Politiets kriminalteknikere har arbeidet inne i leiligheten siden mandag. Davan sier at kriminaltekniske undersøkelser ofte er tidkrevende, og at man heller gjør for mange, enn for få undersøkelser.

– Å forlate et åsted med ukjent gjerningsmann er en stor avgjørelse å ta, sier han til NRK.

Viktige døgn

Tidligere politietterforsker, og nå krimbokforfatter, Jørn Lier Horst, sier til NRK at han kun kjenner saken ut ifra det han har lest i avisene og sett på TV.

– Det er en spesiell sak, sier han til NRK.

På generelt grunnlag sier Horst at det er viktig å komme i gang med sporsikring og informasjonsinnhenting tidlig.

TIDLIGERE DRAPSETTERFORSKER: Fram til høsten 2013 jobbet Jørn Lier Horst som etterforskningsleder i Vestfold-politiet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

De første timene kan fort bli viktige, sier han.

– Det er ikke for ingenting at vi ser på film eller leser i bøker at de første to døgnene er viktig for å få en retning. Hvis ikke kan det bli tidkrevende, sier han til NRK.

Horst sier at politiet i innledende faser ofte legger opp to parallelle løp. Spørsmålene de går ut ifra er om offeret er tilfeldig utvalgt, eller om det skjedde på bakgrunn av hvem det er, sier han.

– En formidabel jobb

Leiligheten hvor drapet skjedde ligger sentralt på Majorstua i Oslo. Det er kort vei fra åstedet til buss, trikk og T-bane.

Per Angel, tidligere kriminaltekniker og leder av Kripos' ID-gruppe, sier at et åsted som ligger sentralt til kan være en fordel.

– Sannsynligheten for vitner øker. Det kan være observasjoner fra vitner og kameraer i området. Det er utrolig viktig. Nå drives det med en omfattende kartleggingsjobb som må bearbeides senere, sier han til NRK.

PER ANGEL: Tidligere Kripos-topp Per Angel sier at det er en formidabel jobb å innhente mobildata og informasjon fra området rundt åstedet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I en innledningsfase handler alt om innhenting av informasjon, sier Angel.

– Tekniske og taktiske undersøkelser må gjennomføres. Vitner må avhøres og kameraer i området må undersøkes. Det samme må bomstasjoner, minibanker og mobildata. Det er en formidabel jobb, sier han til NRK.