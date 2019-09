Her er tallene som viser Støres totale valgnederlag

Landsresultatet for kommunevalget 2019 er det dårligste noensinne for Arbeiderpartiet. Nå viser en ny gjennomgang NRK har gjort hvor stort valgnederlaget virkelig er for partileder Jonas Gahr Støre og Ap.

NRK har sett på hvilket parti som taper mest oppslutning i hver enkelt av Norges 356 kommuner. Gjennomgangen viser at Arbeiderpartiet er den største taperen i 163 av dem.

Høyre på andreplass, er den største taperen i 58 kommuner. Regjeringspartiene samlet er de største taperne i 119 kommuner.

Forsker: – Taper uansett hvordan du snur og vender på det

Foto: Kyrre Lien / Institutt for samfunnsforskning

Johannes Bergh, forsker ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo (UiO), sier Ap har all mulig grunn til å bekymre seg.

– Arbeiderpartiet er den største taperen uansett hvordan du snur og vender på valgresultatet. Det bør særlig bekymre dem at de taper så voldsomt i tradisjonelt sterke Arbeiderparti-områder, sier Bergh.

Dette er områder som indre Østlandet og Nord-Norge. Der er det også et stort antall kommuner.

Arbeiderpartiet er også den største taperen i de viktige byene Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim. Unntaket blant byene er Stavanger. Der tapte Høyre mest.

Årsaken til at Ap er den største taperen både nasjonalt og i 163 kommuner, er sammensatt.

– Lokalvalg er alltid en blanding av ting som skjer lokalt og en nasjonal trend. Den nasjonale trenden slår inn overalt, i tillegg til en masse lokal variasjon. Når det gjelder den nasjonale trenden, så kan nok den blant annet forklares av innsatsen i valgkampen, og Arbeiderpartiet har ikke hatt en helt vellykket valgkamp sentralt, sier Bergh.

Hvordan har oppslutningen til Arbeiderpartiet endret seg? Grafen viser APs oppslutning på landsbasis fra de siste kommunevalgene og for 2019. 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 1999 2003 2007 2011 2015 2019 28.6% 27.5% 29.6% 31.7% 33% 24.77803% 24,8 %

Han mener Ap opplever en dobbel krise ettersom velgerne har vendt regjeringspartiene ryggen.

– Det burde være gunstig for Arbeiderpartiet å være i opposisjon til en regjering mange velgere vender ryggen. At de likevel ikke klarer å mobilisere bør være tankevekkende og negativt for partiet

– Har ørnen i norsk politikk landet, eller er det fortsatt noe oppdrift?

– Tiden da Arbeiderpartiet var et stort og dominerende parti som var større enn andre og hadde lojale velgere, er forbi. De kommer ikke tilbake til der de var for noen tiår siden. Men de har absolutt muligheter til å vinne tilbake oppslutning i for eksempel Nord-Norge og andre steder. Flertall i byene på grunn av mobiliseringen til de andre rødgrønne partiene, gir også mulighet for å teste ut et bredt rødgrønt flertall frem mot stortingsvalget i 2021, sier Bergh.

Frustrerte ordførere

Flere ordførere fra Arbeiderpartiet som NRK har vært i kontakt med, har vært kritiske til valgkampen til eget parti.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Bård Anders Langø i Alstahaug kommune, vurderte å stemme et annet parti enn det han har vært ordfører for helt til han sto inne i stemmeavlukket.

– Det har vært en tøff valgkamp. Vi står midt i det med begge beina i Alstahaug kommune, så derfor var det vanskelig helt til jeg stod i stemmeavlukket å bestemme seg for å stemme på eget parti, sier Langø.

Den avtroppende ordføreren er skeptisk til hvordan hans eget parti har løst valgkampen sentralt. Blant annet gjennom at partileder Støre og resten av partiledelsen pekte ut skolemat som én av de viktigste valgkampsakene for partiet.

– Skolemat har ikke vært en kioskvelter i Alstahaug kommune. Det har ikke betydd noen ting. Vi føler oss ikke sett av hverken regjeringen eller Arbeiderpartiet sentralt. Store deler av befolkningen føler at det sentraliseres over en lav sko, sier Langø.

Avtroppende ordfører Bjørn Iversen (Ap) i Verdal er enig.

– Etter seks år med blåblå regjering, kommer vi opp med skolemat som en hovedsatsing. Det holder ikke. Vi må treffe folk bedre. Vi mangler et tydelig prosjekt, et prosjekt som angår folk, sier Iversen til Dagsavisen.

Erkjenner nederlaget

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng sier tallene ikke kommer overraskende. Hun mener Aps nedgang skyldes langt mer enn lokalpolitiske forhold.

– Vi har hatt en valgkamp som har vært preget av enkeltsaker som har mobilisert i andre partier enn Arbeiderpartiet. Både bompengeopprøret og krisen i regjeringen skapte en polarisert debatt som både MDG og bompengepartiet har mobilisert velgere på. Og så har det vært mye frustrasjon mot regjeringens sentraliseringspolitikk, og det har Sp klart å tjene på, sier Stenseng til NRK.

Men det er for tidlig å konkludere om hvor partileder Støre og øvrig ledelse sviktet, sier Stenseng.

– Det er klart at også vi i ledelsen har et ansvar. Men nå må vi bruke tid på å evaluere valget.

Selv om hun ikke vil konkludere ennå, sier Stenseng hun tror det er viktig at Ap blir enda tøffere på å markere seg som et alternativ til den sittende regjeringen.

– Selv om vi har vært med på flere reformer for å dra dem i en annen retning enn regjeringen, så blir ikke dette et synlig nok alternativ til regjeringens politikk.