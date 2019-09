Ap-ordfører vurderte å stemme på et annet parti

Bård Anders Langø har vært ordfører for Arbeiderpartiet i Alstahaug kommune siden 2011. Ved forrige kommunevalg fikk partiet hans 42,4 prosent av stemmene i kommunen. I årets valgte kun 11,7 prosent av velgerne å stemme på ham.

Det er en nedgang på 30,7 prosentpoeng.

Nå må han levere ordførerkjedet til Senterpartiet.

– Det har vært en tøff valgkamp. Vi står midt i det med begge beina i Alstahaug kommune, så derfor var det vanskelig helt til jeg stod i stemmeavlukket å bestemme seg for å stemme på eget parti, sier Langø.

Skuffet over eget parti

Den avtroppende ordføreren er skeptisk til hvordan hans eget parti har løst valgkampen sentralt. Blant annet gjennom at partileder Jonas Gahr Støre og resten av Arbeiderpartiet sentralt pekte ut skolemat som én av de viktigste valgkampsakene for partiet.

– Skolemat har ikke vært en kioskvelter i Alstahaug kommune. Det har ikke betydd noen ting. Vi føler oss ikke sett av hverken regjeringen eller Arbeiderpartiet sentralt. Store deler av befolkningen føler at det sentraliseres over en lav sko. Staten trekker seg tilbake fra Distrikts-Norge, statlige og regionale tjenester og arbeidsplasser sentraliseres, og sykehus og fødeavdelinger legges ned, sier Langø.

Avtroppende ordfører Bjørn Iversen (Ap) i Verdal er enig.

– Etter seks år med blåblå regjering, kommer vi opp med skolemat som en hovedsatsing. Det holder ikke. Vi må treffe folk bedre. Vi mangler et tydelig prosjekt, et prosjekt som angår folk, sier Iversen til Dagsavisen.

Langø sier Senterpartiet har vært flinke til å ta opp de temaene som berører folk i distriktene, som mer og bedre tjenester der folk bor.

– Arbeiderpartiet har ikke fått ut budskapet. Vi har et godt politisk manifest, men får det ikke ut. Ap burde vært flinkere i opposisjon, sier Langø

Langø er ikke den eneste som er skuffet.

Ap-ordfører Nils Ole Foshaug i Målselv i Troms sier følgende til Dagsavisen:

– Det er mange år siden jeg har slitt så mye med motivasjonen som i dag.

Krever selvransaking

Ordførerkandidat Jan Inge Kaspersen i Stjørdal Ap er klinkende klar.

– Vi burde vunnet dette valget.

Han mener partiet har problemer både på lokalt og nasjonalt nivå.

– Resultatet er for dårlig. Arbeiderpartiet må gå i seg selv, både vi som er i kommunen, men også nasjonalt, om hvordan vi skal jobbe. Det er lite som tyder på at dagens regjering vil overleve neste stortingsvalg. Da må vi ha en politikk som synliggjør det vi står for og den forskjellen som er mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sier Kaspersen til NRK.

Kjell Are Johnsen, førstekandidat for Ap i Andøy, sier det slik:

– Skal partiet lykkes, må man ha ørene til bakken og høre hva velgerne sier. Vi har vært litt for mye ovenfra og ned – tidvis, mener førstekandidat for Ap i Andøy i Nordland, Kjell Are Johnsen.

Han peker på at Arbeiderpartiet i opposisjon i for stor grad har blitt assosiert som en støttespiller til regjeringen i viktige saker, blant annet forsvarspolitikken, og region- og politireformen.

– Vi må ikke bli ansett som «rævdiltere», sier Johnsen.

– Forstår kritikken

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han forstår kritikken som har kommet mot partiledelsen fra blant annet tillitsvalgte i Nord-Norge. Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier i et intervju med NRK at han forstår kritikken, og han vedgår at de ikke har vært dyktige nok på å få fram hvilke løsninger partiet har.

– Det er åpenbart at Senterpartiet har vært dyktigere på å målbære kritikken mot regjeringen enn oss, men Arbeiderpartiet har løsningene også, sier han.

Støre forstår frustrasjonen over at skolemat fikk veldig mye fokus, mens mange utkanter sliter med helt andre problemer.

– Skolemat, det handler om å hindre frafall og minske forskjellene. I Alstahaug har de andre problemer, som at de mangler bredbånd, noe som igjen hindrer etablering av arbeidsplasser, sier han.

Ap-lederen forsikrer om at ledelsen i partiet har fått med seg strømningene i folket, og at distriktspolitikken blir grundig diskutert.

– Vi er et styringsparti, vi skal greie å se helheten. Vi skal få optimismen tilbake til Nord-Norge, lover han.