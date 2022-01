Her er fire ting du bør tenke på om du vil ha korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

45 prosent av oss er ikkje redd for å få korona, og berre 7 prosent av oss er svært bekymra for å få det, det kjem frami ei ny undersøking Norstat har gjort for NRK.

I FHI sin siste risikorapport for omikronvarianten står det mellom anna at «gjennomgått infeksjon gir betre robustheit i framtidige møte med viruset».

– Vi må ha ein balanse ved å la smitte skje, for det vil han, og det betyr og at fleire blir immune, som er bra, og å ha tiltak nok til at sjukehusa og samfunnet blir overvelda av mange sjuke, sa direktør i FHI Camilla Stoltenberg til Dagsrevyen.

Lei av korona – frykter ikke lenger å bli smitta

Førre veke var over 97 prosent av dei analyserte prøvene på OUS omikronsmitte.

– No sluttar vi å teste om det er omikron, sa avdelingsleiar Fredrik Müller til NRK.

Blir du smitta no, så er det sannsynlegvis omikron.

Assisterande direktør i helsedirektoratet åtvarar mot å bli smitta av koronaviruset.

AVRÅR: Unngå smitte, er Espen Nakstads råd til befolkninga. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det er naturleg at frykta for smitte minkar når vi har ein mindre farleg virusvariant. Det er likevel fleire nyansar i risikobilde som gjer at vi ikkje tilrår folk om å aktivt gå inn for å bli smitta, seier Espen Nakstad i ein e-post til NRK.

Her er nokre ting du bør tenkje før, du dreg på den næraste folkesamlinga di i jakta på smitte.

Omsyn til uvaksinerte og utsette grupper

Risikorapporten til FHI konkluderer med at omikronvarianten har langt større spreiingsevne enn deltavarianten, opp mot to gonger så stor. Heldigvis gir den langt mindre alvorlege sjukdom. Samanlikna utgjer omikron ein tredel av innleggingsrisikoen samanlikna med delta.

Likevel er det framleis uvisst kor mange uvaksinerte som vil bli smitta, og kor alvorleg sjukdomsgang dei vil få, og for personar med høg alder og underliggjande sjukdom, vil det framleis kunne gi alvorleg sjukdom, ifølgje Nakstad,

– Det blir vanskelegare for desse gruppene å unngå smitte når mange i samfunnet er smitta samtidig, meiner han.

Du kan bli smitta på nytt

Reinfiksjonar vil skje med omikronvarianten òg, ifølgje FHIs risikorapport. På same måte som omikronvarianten kom overraskande på mange, kan ein ny virusvariant plutseleg dukke opp. Det er ikkje sikkert at tidlegare omikroninfeksjon vil gi vern mot denne varianten.

– I beste fall får dei fleste ein styrka immunitet som varer lenge, men i verste fall kan ein bli like sjuk seinare uansett fordi viruset har endra seg, seier Nakstad.

Det er med andre ord ikkje sikkert at ein «blir ferdig med pandemien» ved å bli smitta av omikron denne vinteren, ifølgje den assisterande helsedirektøren.

Long covid

– Det er uvisst kor mange som får langtidseffektar etter omikronsmitte, fortel Espen Nakstad.

Tal frå FHI viser at andelen pasientar med mildare forløp, som rapporterte om minst eitt symptom etter seks månader etter sjukdom var mellom 8 og 61 prosent. Dei mest vanlege symptoma var tung pust, trøyttleik, nedsett lukte- og smakssans og søvnproblem.

– Forhåpentlegvis vil fullvaksinerte som blir smitta av omikronvarianten få færre long covidplager, men dette veit vi ingen ting om førebels, fortel Nakstad.

Sjukefråvær

Er du smitta med koronavirus må du i isolasjon. Ei hovudårsak til at helsestyresmaktene ikkje ynsker at alle blir smitta på same tid er at sjukefråværet vil auke betrakteleg. Det er likevel gode nyheiter her ifølgje Nakstad. Det ser ut som doblingstida for omikron i Noreg ikkje er så kort som i andre land.

– Det vil gi ei mindre bratt smittebølgje, og fleire menneske vil få det tenestetilbodet dei trengjer gjennom vinteren.