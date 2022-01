Lei av korona – frykter ikke lenger å bli smitta

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nå har vi snart levd med den i to år. Koronaen.

Som har endra livene våre og satt alt fullstendig på hodet.

Det er nok ingen overdrivelse å skrive at de fleste er skikkelig lei.

– Folk rundt meg sier at «nå kan jeg bare få den smitten». Jeg er ikke redd selv, men bekymra for arbeidsplassen og for moren min, sier Line Fosseide Olsen.

Line Fosseide Olsen er sånn passe lei koronaen. Foto: Randi Nørstebø / NRK

– Livet dreier seg nesten kun om korona

Vi møter henne sammen med tre kollegaer utenfor teknologibedriften ABB i Skien.

Ingen av de er redde for å bli smitta, men de ønsker ikke å få smitten inn på jobb.

– Jeg er veldig lei. Livet dreier seg jo stort sett om korona, sier Dag Amundsen.

De er alle fire i aldersgruppen, som er minst redde for å bli smitta, ifølge undersøkelsen fra Norstat.

De som er minst bekymra, er nemlig i alderen 50 til 59 år.

Menn minst bekymra

I undersøkelsen fra Norstat for NRK svarer 45 prosent av de tusen spurte at de er svært lite eller lite bekymra for å bli smitta.

Menn er mindre bekymra enn kvinner.

Bare 7 prosent av de spurte sier de er svært bekymra for å bli smitta.

– Det finnes grenser

Psykolog Peder Kjøs er ikke overraska over svarene i undersøkelsen.

– Folk blir slitne og lei av å være redde, på et vis. Det er grenser for hvor lenge man kan gå og være aktivt bekymra.

Psykologen har en forklaring på hvorfor mange nå ser ut til å senke skuldrene.

– Vi har mestret dette ganske godt. Vi står sammen, det har fungert og vi har noe å møte det med. Jada, en pandemi er fælt, men vi håndterer det. Det bidrar veldig sterkt angstreduserende, sier Kjøs.

Psykolog Peder Kjøs sier folk er enda mindre bekymret for smitte enn han hadde trodd. Foto: Ihne Pedersen

– Fornuftig å holde igjen

Fylkeslege i Vestfold og Telemark Sigmund Skei, sier han forstår at mange er lei av korona og restriksjoner.

Likevel sier han det er fornuftig å holde igjen.

– Alle må ikke bli smitta samtidig. Det handler om at det skal være folk igjen til å gå på jobb, sier Skei.