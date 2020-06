Her ber familien om bilde av Anne-Elisabeth Hagen

Meldingen der familien ber om et livsbevis, ble sendt seks uker etter at Anne-Elisabeth (68) forsvant 31. oktober 2018.

I kodede meldinger hadde den angivelige motparten allerede sendt trusler om at hun ville dø dersom løsepengene ikke ble betalt fort.

NRK har fått tilgang til loggen som viser kommunikasjonen mellom partene. Kommunikasjonen fra familien til den angivelige motparten foregikk fra lokalene til Kripos i november og desember 2018.

Ville se ansiktet

Etter det NRK får opplyst, sendte den angivelige motparten denne meldingen:

«DÅRLIG TID. FORT ELLER HUN ER DØ».

Kommunikasjonen med de antatte kidnapperne skjer i kodede meldinger sendt gjennom overføringer av kryptovaluta.

Oppskriften hadde familien fått i trusselbrevet som lå igjen hjemme i Sloraveien etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Ifølge trusselbrevet som VG har publisert, hadde familien bare seks setninger de kunne bruke for å kommunisere. Hver beskjed hadde sitt unike bitcoin-beløp.

Disse setningene var altså laget av den angivelige motparten. Det var dermed ikke mulig å be om bevis på at Hagen var i live.

Motparten krevde 9 millioner euro i kryptovalutaen Monero for å slippe Hagen fri.

Familien måtte derfor finne en annen måte for å be om bevis på at Anne-Elisabeth var i live. I en liten bitcoin-overføring, la den ved en liten tekst som kunne dekodes.

Den 14. desember kan man i kommunikasjonen se at familien ber om dette. I en kodet melding ber de om et bilde av den savnede kvinnen.

«CEE FACE AE» står det i meldingen, skjult mellom andre tegn.

I forkant var det gjort en overføring der teksten «dec0de» var lagt med. Meldingen ba altså mottakeren om å lese en kodet beskjed.

Politiets råd var å ikke betale penger uten at ble sendt et livsbevis.

Tom Hagens forsvarer Svein Holden ønsker ikke å kommentere den kodede meldingen.

Mangel på livsbevis

Forsvinningssaken ble først offentlig kjent i januar 2019. Frem til dette hadde politiet etterforsket saken i all hemmelighet uten å få kontakt med den angivelige motparten.

Heller ikke etter offentliggjøringen klarte politiet å oppnå en dialog. Både familien og politiet gikk derfor ut i mediene og oppfordret motparten til å sende et livsbevis.

I februar ble familien kontaktet på en ny kommunikasjonsplattform.

– Dersom familien mottar livsbevis, som motparten har skissert i sin nylige henvendelse til oss, så vil familien arbeide for å få Anne Elisabeth trygt og raskt hjem. Dette er familiens eneste fokus, sa advokat Svein Holden på en pressekonferanse 11. februar i fjor.

Ved flere anledninger har den angivelige motparten tatt kontakt med familien gjennom krypterte meldinger. Så langt har det aldri blitt sendt noe bevis på at Anne-Elisabeth lever.

Tror hun er drept

I juni 2019 offentliggjorde politiet at hovedteorien deres var at Anne-Elisabeth Hagen var drept. Hovedgrunnen ble opplyst til å være mangelen på livsbevis og kommunikasjon fra den antatte motparten.

I april i år pågrep politiet Tom Hagen og siktet ham for drap eller medvirkning til drap. Politiet mener at saken bærer preg av en tydelig, planlagt villedning. Etter det NRK får opplyst er politiets hovedteori at Anne-Elisabeth Hagen ble drept som følge av problemer i ekteskapet.

Tom Hagen nekter straffskyld. Han ble løslatt etter at retten mente det ikke fantes sterke nok beviser mot ham til å varetektsfengsle 70-åringen. Familiens voksne barn sier via sin bistandsadvokat at de mener politiets motiv i saken er helt utenkelig.

Etter det NRK får opplyst, skal Tom Hagen fortsatt være sikker på at kona er bortført. Så sent som 29. mai sendte han ifølge VG en kodet bitcoin-melding til motparten som betyr:

«Jeg bekrefter at jeg vil betale».