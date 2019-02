Har foreslått hvordan de kan bevise at Anne-Elisabeth Hagen er i live

Mandag holdt Øst politidistrikt en pressekonferanse der de fortalte at det har vært ny kontakt mellom familien Hagen og de antatte kidnapperne. Det nye budskapet fra motparten ble sendt både til familiens bistandsadvokat, Svein Holden, og politiet.

Beskjeden ble sendt på en ny, kryptert plattform som ifølge politiet er bedre egnet for kommunikasjon.

Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog om morgenen eller formiddagen 31. oktober i fjor.

Siste sikre livstegn fra Hagen er en telefonsamtale til et familiemedlem den samme dagen.

HØSTEN: Huset til familien Hagen i Lørenskog avbildet få dager før forsvinningen 31. oktober. Foto: Katrine Aanensen

Etter politiets pressekonferanse mandag gikk familiens bistandsadvokat ut med et nytt budskap der han fortsatt gir uttrykk for at familien vil ha et sikkert livstegn, og at familien Hagen vil følge politiets råd om ikke å betale løsepenger før det kommer bevis om at hun er i live.

Livsbevis

– Dersom familien mottar livsbevis, som motparten har skissert i sin nylige henvendelse til oss, så vil familien arbeide for å få Anne Elisabeth trygt og raskt hjem. Dette er familiens eneste fokus, sa bistandsadvokat Svein Holden.

Hverken Holden eller politiet ønsker å utdype hvilken plattform som er brukt for å kommunisere.

Etter det NRK erfarer, skal skissen inneholde de antatte kidnappernes forslag til hvordan de kan sende et slik livsbevis.

Kontakten familien Hagen har hatt med de angivelige kidnapperne, er enveiskommunikasjon, forteller bistandsadvokat Svein Holden. Du trenger javascript for å se video. Kontakten familien Hagen har hatt med de angivelige kidnapperne, er enveiskommunikasjon, forteller bistandsadvokat Svein Holden.

Politiet ønsket i går ikke å kommentere om det er mulig å sende for eksempel en video via kommunikasjonsplattformen som nå benyttes.

Flere dager

– Livsbevis kan for eksempel være telefonsamtale direkte fra Anne-Elisabeth Hagen, det kan være video med lyd, det kan være brev per post eller for eksempel kontakt via bistandsadvokat, sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

Les også: Naboer ringte for å advare om mystiske håndverkere og lys som stod på

Beskjeden fra motparten skal ha kommet for flere dager siden.

Kontakten foregår nå på en plattform der det kun foregår enveiskommunikasjon - familien får ikke svart de antatte kidnapperne.

LEDER: Politiinspektør Tommy Brøske er leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt. Foto: Politiet

Men først denne uken gikk altså bistandsadvokaten ut og svarte kidnapperne på en pressekonferanse på norsk og engelsk. Hvorfor det tar tid, kjenner ikke NRK til, men tidspunktet skal være grundig og lenge vurdert av flere årsaker får NRK opplyst.

– Av hensyn til de pågående prosessene kan vi ikke kommentere om det har vært kontakt med motparten etter pressekonferansen mandag kveld, sier politiinspektør Tommy Brøske.