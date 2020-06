Forsker om Hagen-brev: Avsenderen kan en hel del norsk

Før helgen skrev Dagbladet at personer med fagkunnskap innen rettslingvistikk har undersøkt brevet og er klare i konklusjonen om at den som har skrevet det, ikke har et skandinavisk språk som morsmål.

VG, som har rekonstruert brevet slik det ifølge avisas opplysninger er, har snakket med den danske forskeren Tanya Karoli Christensen, som har trusselbrev som sitt felt. Hun mener det motsatte.

– Avsenderen kan en hel del norsk, og det tyder på at vedkommende med vilje forsøker å vise at han eller hun ikke er norsk, sier Christensen.

Støttes av norsklærer

Hun får støtte av Odd Egil Johnsen. Han har mer enn 20 års erfaring som norsklærer for fremmedspråklige ved Universitetet i Tromsø og ved Voksenopplæringen.

– Det mest slående er alle elementære, dog utypiske feil som gjøres, samtidig som avsenderen behersker svært avanserte språklige uttrykk.

Han sier at noen av dem er uttrykk som nesten bare en med norsk som morsmål vil benytte.

– Det er vanskelig å se for seg at noen kan være så dårlig og så flink i norsk samtidig, sier Johnsen.

Borte siden oktober 2018

Tom Hagens kone, Anne-Elisabeth Hagen, forsvant fra hjemmet i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober 2018. På stedet fant man det omtalte trusselbrevet, der det kreves løsepenger betalt i kryptovaluta.

28. april i år ble Tom Hagen pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. Han nekter for dette.

