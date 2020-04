I NESE OG SVELG: For å sjekke om du har sars-cov-2-viruset i kroppen, føres en lang bomullspinne inn i nesa eller en pinne ned i svelget for å hente ut prøver fra slimhinnene. Deretter puttes pinnene i et reagensglass, og analyseres i et laboratorium.

Foto: MATTHIAS RIETSCHEL / Reuters