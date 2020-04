Hvis du tar koronatesten for tidlig, gir den ikke utslag

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dersom du er smittet av covid-19, går det noen dager før du utvikler sykdom, kanskje en uke eller mer, sier Petter Elstrøm, forsker i resistens- og infeksjonsforebygging hos FHI.

Testes du for tidlig, kan du likevel være smittet, men få negativt testresultat.

Er svaret på en test positivt for covid-19, stoler vi på at det er riktig. Er svaret negativt, må vi ta hensyn til når testen ble tatt. Forsker i Resistens- og infeksjonsbygging Petter Elstrøm

– For å få et sikkert resultat på om du er smittet av korona, må du ha utviklet symptomer og hatt dem et par dager. Hvis man tester for tidlig, så sier negativt prøveresultat veldig lite, sier Elstrøm.

Forsker Petter Elstrøm ved FHI, sier at det forskes på og utvikles antistofftester som FHI vurderer. Disse måler immunresponsen hos personen. Hvis testene er gode, vil de kunne si hvem som har gjennomgått sykdommen. Foto: Marit Gjellan / NRK

Grunnen er at det ikke er nok virus i kroppen til at testen kan fange det opp. Kroppen må omforme nok virus, slik at det vises på testen.

– Vi må ta hensyn til når testen ble tatt.

To dager hjemme med symptomer

– Vi ber helsepersonell som har utviklet symptomer om å være hjemme i to dager. Har de fremdeles symptomer, blir de testet. De har da fått mer virus i kroppen, og testen vil fange det opp, sier fungerende seksjonsleder ved avdeling for virologi hos FHI, Karoline Bragstad.

I begynnelsen av utbruddet ble en stor andel helsepersonell testet, både med og uten symptomer. Mange av disse opplevde å få negativt resultat på testen, for senere å utvikle sykdommen likevel.

For tidlig testing er sannsynligvis årsaken til dette.

Tester ikke de uten symptomer

Mange ønsker å teste seg for covid-19, uten å ha tydelige symptomer på viruset. De er redde for at de har viruset uten å vite det, og at de kan smitte andre.

– Personer uten symptomer skal ikke testes. Det er svært lite sannsynlig at du får noe resultat, og testen er bortkastet, sier Bragstad.

Hun understreker at de fremdeles tester grupper etter prioritert rekkefølge.

Fungerende seksjonsleder Karoline Bragstad ved FHI, sier at det er viktig å vite om testen skal tas fra øvre eller nedre luftveier. Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

Koronatesten som brukes av helsevesenet er nærmest 100 prosent sikker. Men det er viktig at testen utføres riktig. Det er bare de første tre til fem dagene at det er noen vits i å ta prøver fra de øvre luftveiene.

– Man må vite når man skal ta prøve. Vi må også vite hvor vi skal ta prøven fra, om det er fra øvre eller nedre luftveier, for at testen skal kunne påvise viruset. Hvis vi tar prøver fra øvre luftveier når viruset har gått dypere, ned til lungene for eksempel, blir prøven tatt feil. Da er det stor sannsynlighet for at resultatet blir negativt, sier Karoline Bragstad.