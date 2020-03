FHI-app skal lagre info om dine bevegelser i 30 dager

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Folkehelseinstituttet bekrefter nå at det jobbes på høygir med smittesporingsappen i samarbeid med Simula og andre samarbeidspartnere.

Håpet er at appen skal kunne bidra til å redusere tiden som brukes på smittesporing, og at det også kan bidra til at samfunnet skal kunne åpne opp igjen.

Appen vil være frivillig å installere, og vil da samle inn bevegelsene til mobilbrukeren til en sentral database.

– Når appen er installert vil den samle data ved hjelp av GPS og Bluetooth. Dataene blir så kryptert og lagres i en egen sikker skyløsning. Dersom en bruker blir konstatert smittet med viruset, vil det være mulig å spore de telefonene som har vært i nærkontakt med den smittedes de siste 14 dagene, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider.

Denne sporingen og beregningen skal gjøres i datasystemene til myndighetene.

Planen er så at de skal kunne sende ut et varsel til andre app-brukere som har vært nært den smittede slik at de skal kunne gå i karantene.

– Det sendes ut beskjed til de berørte telefonene fra helsemyndighetene, slik at eierne kan ta de nødvendige forholdsregler, skriver FHI.

Omfattende personvernvurderinger

Folkehelseinstituttet opplyser at de har hatt et spesielt fokus på personvern og datasikkerhet.

– Vi vil understreke at dette vil være et utprøvende arbeid. Mange land ser nå på det samme som oss her i Norge. Vi tenker at i denne situasjonen så kan vi ikke la være å prøve, og dette vil være ett av flere ulike tiltak som kan støtte smitteoppsporingen, sier Gun Peggy Knudsen, områdedirektør for helsedata og digitalisering i Folkehelseinstituttet.

FHI opplyser at dataene som samles inn vil bli lagret med alle detaljene av hvor brukerne har beveget seg, og hvem de har møtt i 30 dager.

Gun Peggy Knudsen Foto: Privat

Deretter vil detaljene slettes, men mer overordnet statistikk som ikke kan knyttes til enkeltpersoner kan så lagres lenger.

– Det vil fortløpende hentes ut anonymiserte og aggregerte data som kan tas vare på og benyttes til forskning. Det skal ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner i disse. Hensikten med disse dataene er å få svar på utviklingen av den pågående epidemien og å være bedre forberedt på en nye pandemier i fremtiden., skriver FHI.

NRK har tidligere skrevet om hvordan det ble planlagt en app, og at vi kunne se hvordan de skulle gjøre nettverksanalyser av hvem som møtte hverandre.

Dette kunne blant annet sees i kode som Simula hadde lagt ut på Github.

– Hva med koden som ble funnet av NRK?

– Dette prosjektet har holdt veldig stor hastighet, og slik hastighet øker sannsynligheten for å gjøre feil. En feil er allerede godt kjent gjennom NRK, som hadde funnet en tidlig versjon av en liten del av koden på en åpen Github-konto. Dette er beklagelig, og vi kan heller ikke garantere at prosessen fremover blir feilfri. Piet Hein skrev treffende: Err and err and err again, but less and less and less. Det er sånn utvikling av programvare er. Vi regner med at systemet vil inneholde noen feil og at det må vedlikeholdes og forbedres kontinuerlig, skriver FHI.