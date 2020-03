Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette bruker vi fra i dag av for å gi ut prøvesvar, sier fagdirektør ved St. Olavs hospital, Tom Christian Martinsen.

Sykehuset i Trøndelag har vært bekymret for å gå tomme for testutstyr som kan påvise koronasmitte. Det er de ikke lenger.

I over en uke har de prøvd ut sin egen test på pasienter.

Ved hjelp av prøver tatt fra nese og hals hos 96 koronasyke pasienter, har de funnet ut at testmetoden påviser smitte.

– Vi vet at det fungerer, sier professor ved medisinsk fakultet på NTNU, Magnar Bjørås.

ØKT KAPASITET: Med den nye testen, har sykehuset mulighet til å teste flere for koronasmitte. Det forteller fagdirektør Tom Christian Martinsen. Foto: Morten Andersen/NRK

Selvforsynt

Testen er utviklet av forskere ved NTNU og St. Olavs hospital.

Først åpnes viruset. Så tilsettes magnetiske kuler som trekker til seg arveanlegget. På den måten får man dratt ut arveanlegget fra pasientprøver, og man finner ut om pasienten er smittet eller ikke.

Flere steder i landet er meldt om manglende testuststyr. Nå er Bjørås glad for at de selv kan teste ved hjelp av egen metode.

– Er det en ting vi har lært av koronakrisen, er det at vi må i mye større grad være selvforsynt. Det gjelder også på diagnostikksiden.

Nå kan sykehuset teste flere for koronasmitte, samtidig som det går raskere.

– Vi tester for hele Trøndelag, og vi har kapasitet for flere hundre prøver per døgn, sier Martinsen.

NY TESTMETODE: Forskere ved Institutt for klinisk og molekylær medisin på NTNU har i samarbeid med St. Olavs hospital funnet ut en ny testmetode for å påvise koronasmitte. Foto: NTNU

Utviklet i rekordfart

Den nye testen som nå gjør at St. Olavs hospital slipper å frykte å gå tom for koronatester, er utviklet på bare en uke.

– Jeg må berømme de som har jobbet med dette. Det har blitt jobbet dag og natt, og jeg hadde aldri drømt om at vi skulle klare det på en uke, sier Bjørås.

Professoren er også glad for at universitet og sykehuset har et så godt samarbeid.

– Nå må man stå samlet og bruke det man har av kunnskap.