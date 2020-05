Helsemyndighetene betaler ti ganger så mye for munnbind som før

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Prisen på et munnbind har blitt ti ganger høyere, og det speiler den globale situasjonen i Markedet, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst.

Et munnbind som før kostet rundt 50 øre, koster nå fem kroner. Norge har så langt kjøpt over 29 millioner munnbind.

Det er Helse Sør-Øst som har ansvaret for å kjøpe smittevernutstyr til Norge, og fordele det mellom sykehusene og kommunene. De har totalt brukt over 500 millioner kroner på smittevernutstyr under krisen – 300 millioner i utlandet og 200 millioner på norske produsenter.

Bruker tre millioner hansker i uken

Prisøkningene skyldes blant annet et høyere forbruk. Manglende leveranser og koronapandemien har medført behov for større volum med smittevernutstyr. Tall NRK har mottatt viser at sykehusene i uke 18 og 19 i gjennomsnitt brukte 315.000 munnbind og 2,9 millioner hansker i uken.

Viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst sier prisene for enkelte typer smittevernutstyr har blitt ti ganger høyere. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

I tillegg viser forbrukstallene at det gikk med:

65.000 smittevernfrakker

5500 øyebeskyttelse/visir

80.000 operasjonsluer

8500 åndedrettsvern

Alt forbruk av smittevernutstyr har økt, ifølge Frich.

– Det som har økt ekstra mye er øyebeskyttelse og åndedrettsvern. Det har økt mangegangen, sier han.

Kjenner prisøkningen

Etterspørselen har også gjort det dyrere for kommunene å handle smittevernutstyr. Styreleder i kommunenes interesseorganisasjon (KS), Bjørn Arild Gram, sier de kjenner på prisøkningen.

Bjørn Arild Gram i KS sier kommunene har kjent på prisøkningen. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

– Ja, det er det ingen tvil om. Vi har lenge hatt tilbakemelding fra kommunene om en betydelig økning i pris på smittevernsutstyret – det har vært eksempler på ti ganger så høye priser og mer enn det, sier Gram.

Tilgangen på utstyret er bedre nå enn tidligere, men det er fortsatt en knapphet.

– Det har blitt litt mer trygghet rundt det, men det er fortsatt ikke full tilgang. Slik at det er en nøkternhet rundt bruken, sier Gram.

Sykehusene mangler per nå ikke smittevernsutstyr, men det er viktig å sikre seg mer av utstyret for å være forberedt på en smittebølge.

– Nå har vi veldig godt med utstyr, men vi planlegger for at det kan komme nye smittetopper som vi må være forberedt på, sier Frich.