Norge har fått en stor last med smittevernutstyr fra utlandet

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er stor mangel på smittevernutstyr i hele Norge. I natt kom det en flylast med utstyr, som ble fraktet direkte til Helse Sør-Østs sentrallager på Skedsmo.

Helse Sør-Øst er ansvarlig for nasjonale anskaffelser og distribusjonen av utstyr til hele landet.

En million munnbind

I lasten er det blant annet en million munnbind. Dette er en mangelvare i de fleste kommuner.

Utstyret som kom til Norge i natt, kjøres nå ut i store trailere.

Helsedirektoratet samler inn informasjon fra kommunene om hva de trenger. Utstyret sendes først ut til kommuner der behovet er størst.

Statsministeren er lettet

Statsminister Erna Solberg var på Skedsmo, og sendte av gårde trailerne.

– Jeg synes dette er veldig bra. Det har vært et av de kritiske punktene våre, har vi nok, og får vi nok smittevernutstyr.

Hun vil ikke kommentere hvilke land utstyret kommer fra. Ifølge Solberg er det krevende å få tak i utstyret, og en krevende jobb å ikke miste det på veien. Derfor vil hun ikke snakke om hvor det kommer fra.

Statsminister Erna Solberg sier at det har vært en bekymring om vi har hatt nok utstyr. Foto: Regjeringen.no

– Vi jobber fortsatt med alle kontaktene vi har. Nå er det også et europeisk innkjøpssamarbeid vi har knyttet oss til. I tillegg har vi produksjonen som skjer i Norge.

Erna Solberg sier at det nå ser ut som landet er dekket i alle fall for en periode fremover.

– Men det betyr ikke at vi skal sløse med utstyret. Dette må brukes på en fornuftig måte, for vi kan komme i manko på et senere tidspunkt.

En viktig forsyning

Helseminister Bent Høie sier at dette var en viktig forsyning, spesielt fordi mange begynner å gå tom for munnbind.

– Vi har allerede hjulpet kommuner som har hatt en kritisk mangel på utstyr.

Både Oslo og Kristiansand har allerede mottatt utstyr fra lageret.

Vi kjøper utstyr fra det internasjonale markedet nå. For oss er det viktig at utstyret er godt og godkjent, og trygt å bruke for våre ansatte.

Lege og sykepleier har testet kvaliteten

Administrerende direktør i Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst sier at de er veldig opptatt av kvaliteten på munnbindene som er kommet til lageret.

Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, sier at denne forsyningen er viktig, for det er et stort forbruk av munnbind nå. Foto: Odd Iversen / NRK

– Både smittevernlege og hygienesykepleier har testet kvaliteten på varene, slik at vi er sikre på at det vi sender ut holder mål.

– Hvordan jobber dere med nye forsyninger?

– Vi har Sykehusinnkjøp som alle de fire helseregionene eier. Det er et kompetanseselskap på det å drive innkjøp.

Lofthus sier at de bruker både de vanlige leverandørene av utstyr, men at de også har fått veldig mange andre som melder seg.

– Vi jobber bredt med mange aktører for å inngå avtaler.