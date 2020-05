Advarer mot mangel på viktig medisinsk utstyr

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Problemer med å skaffe nok smittevernutstyr under koronakrisen er vel kjent. Nå som sykehusene skal åpne for mer normal virksomhet, advarer bransjeorganisasjonen Melanor om at det også kan bli vanskelig å få tak i vanlig medisinsk utstyr. Det kan for eksempel være sprøyter, kanyler, blodtrykksapparater, stetoskoper og reagenser.

Bakgrunnen for advarselen er stor etterspørsel, utilstrekkelig produksjon og ustabil råvaresituasjon. I tillegg kommer store utfordringer når det gjelder frakt. Prisene har gått opp.

På toppen av dette får Melanors 150 medlemsbedrifter, de fleste importører, stort sett betalt etter avtaler som er inngått før den norske krona stupte. Dermed taper de penger.

Atle Hunstad, administrerende direktør i Melanor, mener den ekstraordinære situasjonen gjør at det må være mulig å endre kontrakter. Foto: Anne Elisabeth Næss / Anne Elisabeth Næss

– Når kosten inn til våre leverandører er opp til syvdoblet, og vi har samme pris inn til sykehusene, så sier det seg selv at det kan bli svært vanskelig å få levert utstyr i det hele tatt, sier administrerende direktør i Melanor, Atle Hunstad.

Prisen helsetjenesten nå betaler for en del av utstyret, er lavere enn det koster leverandørene, ifølge Melanor. En kartlegging blant medlemsbedriftene viser at 76 prosent av dem har gjennomført eller vurdert permitteringer eller oppsigelser.

Krever kursjustering

Melanor-direktøren avviser at han ber om særbehandling:

– Nei, absolutt ikke. Vi ber om å bli behandlet som samarbeidspartnere, svarer Hunstad. Han viser til at det her er snakk om samfunnskritiske leveranser til helse-Norge.

– Og da er det jo veldig bakvendt å peke i retning av at man kan be om økonomisk støtte gjennom støtteordningene, etter at man har sendt ansatte i permisjon. Samtidig så ser man at etablerte leveranselinjer som står for sikkerhet og kvalitet da går ned, sier Hunstad.

Melanor-bedriftene krever kursjustering av kontraktene, i snitt et påslag på 17 prosent.

Viser til statlige hjelpepakker

De regionale helseforetakene får ifølge et brev til Melanor en mengde henvendelser om prisreguleringer ut over det som går fram av kontrakten. I brevet fra helseregionene står det:

«Kortsiktig endring av valutakurs og effekter av korona medfører ikke at leverandører ensidig kan øke prisene. De regionale helseforetakene gjør i hver enkelt sak en vurdering av om det gis rom for en ekstraordinær prisregulering.»

- Veldig mange henvender seg om prisjustering, sier Hilde Rolandsen, eierdirektør i Helse Nord.

– Alle vet at dette er en veldig krevende situasjon for store deler av næringslivet. Og vi i det offentlige skal sørge for gode vurderinger rundt våre leverandører, som også er det de statlige hjelpetiltakene til næringslivet bidrar til på en god måte, sier eierdirektør Hilde Rolandsen i Helse Nord.

– Men hva tenker du om at problemene for disse leverandørene i neste omgang i verste fall kan føre til at sykehusene ikke får levert alt utstyret de skal ha?

– Det er jo selvfølgelig en situasjon som blir en del av vurderingen. Det er derfor vi sier at dette må vi vurdere fra sak til sak, svarer Rolandsen.

Helsedepartementet ønsker ikke å bli intervjuet om saken, men statssekretær Anne Grethe Erlandsen skriver i en kommentar til NRK:

– Det er viktig at Helseregionene og Melanor har en god dialog, og at man finner løsninger i tråd med regleverket for offentlige anskaffelser.

Helsedirektoratet: – Går mot normalen

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det ikke er kritisk mangel på noe på nåværende tidspunkt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NRK at produksjonen i Kina nå er på full fart oppover og relativt normalisert. Han mener det er tegn til at de fleste land og markeder begynner å komme seg etter at det ble slått full korona-alarm i mars.

– Vi følger nøye med på det og tror at ting går mot normalen på mange områder, sier han.

– Har vi som pasienter grunn til å være bekymret?

– Akkurat nå situasjonen ganske stabil og ikke noe kritisk mangel på noen ting. Men det er klart at vi lever i ustabile tider, og et nytt utbrudd i et land som leverer mye utstyr kan få påvirkning også i Norge. Så det er ting som vi rett og slett må følge med på fra dag til dag, sier Nakstad.