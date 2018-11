Slik ble Frp påført taxfree-nederlag: Bollestad lanserte løsningen selv

Arbeiderpartiet hadde innsett at de ikke ville få flertall for å reversere regjeringens taxfree-ordning da saken ble behandlet i Stortinget i går.

Men så gikk KrF-nestleder Olaug Bollestad på talerstolen med en løsning som Ap selv sier de ikke hadde tenkt på. En hektisk halvtime senere var Frp påført et stort nederlag.

– Jeg skulle gjerne vært med på forslaget om taxfreekvoten, men det er ønsket at den skal gjelde fra 2019. KrF er i oppløpet på budsjettforhandlingene, og vi skulle gjerne sett at dette gjelder fra 2020, sa Bollestad klokken 11.49.

På den andre siden av Stortinget gjorde samtidig Kjell Ingolf Ropstad seg klar til å svare på spørsmål direkte i NRKs nyhetssending, og fra andre journalister. Så gikk han rett inn i forhandlinger med regjeringspartiene. Klokken 12.08 gjentok Bollestad budskapet fra talerstolen.

Dette er saken: KrF sørger for taxfree-nederlag for Frp

Olaug Bollestad (KrF) foreslo selv taxfree-løsningen som satte sinnene i kok i Frp. Du trenger javascript for å se video. Olaug Bollestad (KrF) foreslo selv taxfree-løsningen som satte sinnene i kok i Frp.

Raseri i Frp

Etter det NRK kjenner til var både Frp og Høyres stortingsrepresentanter helt uvitende om at KrF skulle foreslå en slik løsning, samtidig som KrF og regjeringen var i innspurten for å bli enige om statsbudsjettet.

Ap valgte å endre forslaget til å gjelde fra 2020 «for å imøtekomme KrF». Klokken 12.18 sa Bollestad, som selv ønsker at KrF skal gå inn i regjeringen Solberg, at partiet ville støtte det nye forslaget. Dermed var det flertall i salen.

Da var Ropstad på plass i forhandlingsrommet, sammen med blant andre Helge André Njåstad fra Frp.

– Det er krevende å sitte med et parti og forsøke å bli enig om statsbudsjett, samtidig som de stemmer med andre partier i stortingssalen. Det er en helt rar situasjon, som er veldig vanskelig å håndtere. Alle forstår at det ikke er slik man samarbeider, sier Njåstad til NRK.

FRUSTRASJON: Partene ble enig om budsjett, men Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad var tydelig provosert etter Bollestads taxfree-manøver. Her intervjues han samtidig som KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Da finanspolitikerne senere samme kveld ble enige om budsjettet, gikk Frps gruppemøte halvannen time på overtid på grunn av stor frustrasjon, blant annet over taxfree-saken. Ni Frp-representanter valgte å stemme mot budsjettavtalen med KrF, mens tolv stemte for.

Taxfree-ordningen som skal endres Ekspandér faktaboks Regjeringen innførte i 2014 en ordning der man kunne ta med to ekstra flasker vin inn i landet, dersom man ikke benyttet seg av tobakkskvoten

KrF protesterte på ordningen, som de mente var i strid med samarbeidsavtalen

I dag kan du ta med deg seks flasker vin hvis du ikke tar med tobakk

Arbeiderpartiet fikk flertall på Stortinget for å reversere endringene fra 1. januar 2020

Informert per SMS

NRK får opplyst fra flere kilder at Bollestad diskuterte Aps taxfree-forslag, som KrF i utgangspunktet støtter, med Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad og Hans Fredrik Grøvan tidligere på dagen.

De ble enige om at det var uaktuelt å støtte forslaget, så lenge det gjaldt fra budsjettåret 2019.

– Vi kunne ikke støtte endringene fra 1. januar 2019 på grunn av budsjettforhandlingene, men det hadde stilt seg annerledes om det sto 2020 i forslaget, skriver Bollestad i en melding til NRK. Dette bekrefter også Knut Arild Hareide.

Ifølge Bollestad snakket de også om at hun selv kunne foreslå at endringen først skulle tre i kraft i 2020. Verken Hareide eller Ropstad svarer direkte på spørsmål om dette.

– Olaug håndterte den saken, så hun bør svare på de spørsmålene. Vi diskuterte i forkant at vi ikke kunne stemme for en endring i 2019. Jeg ble informert om at vi kom til å stemme for, sier Ropstad til NRK.

Det skjedde ved at Bollestad sendte en SMS til Ropstad og Hareide da det ble klart at Ap ville endre sitt forslag.

– Forsøkte du å hindre dette, Ropstad?

– Jeg var ikke inne i detaljene i denne saken, svarer han.

Hareide varsler mer av det samme

Hareide gir Bollestad full støtte for sin håndtering av saken. Han viser til at KrF mener regjeringen brøt samarbeidsavtalen da de innførte løsningen med å bytte tobakkskvoten med to ekstra flasker vin i 2014.

– Vi tok en runde på dette denne uken. Vi var enig om at slik forslaget foreligger, med konsekvens fra 2019, kunne vi ikke støtte det. Det påpekte Bollestad i stortingssalen. Alt hun har gjort her, har hun gjort med et samlet parti bak seg, sier han til NRK.

– I hvilken grad var Ropstad involvert?

– Det må han svare for selv. Når jeg sier hele partiet, mener jeg at det er dette vi har diskutert, sier Hareide.

STØTTER BOLLESTAD: Knut Arild Hareide sier det ikke var behov for å svare på Olaug Bollestads SMS om å stemme for det nye Ap-forslaget. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Ropstad vil ikke svare på hvordan han reagerte på SMSen Bollestad sendte kort tid før hun gikk på talerstolen, fordi han ikke kommenterer interne prosesser. Hareide sier han ikke svarte på SMSen.

– Nei. Dette var vi enig om, at vi skulle være ryddige. Vi skal stå for politikken vår. Den eneste grunnen til at dette skulle være uryddig, var om det hadde påvirket budsjettet, sier han.

– Vil dere kunne fortsette å gi venstresiden flertall helt frem til dere eventuelt går inn i regjeringen Solberg?

– Selvfølgelig. Vi må stå for vår politikk. Vi må gjøre det vi kan for å få sonderinger og regjeringsforhandlinger til å gå i havn, men vi har lovet velgerne våre å stå for vår politikk.

Hareide går som kjent av som partileder dersom KrF går inn i Solberg-regjeringen.

– Det var Olaug som hadde ansvar for denne saken. Vi har vært uenig i veivalget, men enig i å opptre på denne måten. Vi skal opptre konstruktivt og ryddig, og det har vi gjort i denne saken, sier Hareide.

Overrasket Ap

Det var Elise Bjørnebekk-Waagen som la fram endringene i saken i stortingssalen. Hun sier Ap ikke selv ikke hadde vurdert å foreslå endringen fra 2020.

– Olaug sa på talerstolen at hun ikke kunne støtte forslaget, men at det kunne få flertall med noen små endringer. Så den endringen valgte vi å gjøre, sier Bjørnebekk-Waagen til NRK.

ENDRET: Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) endret forslaget etter Bollestads innspill. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Så å innføre dette fra 2020 var ikke noe dere hadde diskutert?

– Nei, 2020 var i utgangspunktet ikke et forslag fra oss. Det var noe som kom fram i behandlingen i salen, sier hun.

Etter at Bollestad hadde lansert løsningen fra talerstolen, tok Ap-politikeren kontakt med henne før hun endret forslaget. Neste taler var Olaug Bollestad:

– Jeg vil takke Ap for at de endret forslaget. Da vil KrF stemme for. Jeg har også lyst til å si at den debatten som har vært nå, sier noe om utfordringene når det gjelder Frps måte å møte denne problemstillingen på. Det gjør at jeg takker spesielt for at vi nå klarte å endre dette i denne sal, sa hun.

Saken er oppdatert med rettelse av ett tidspunkt. Bollestad lanserte først forslaget klokken 11.47.