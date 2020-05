Har foreløpig kun brukt en brøkdel av ventet på koronastøtte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da store deler av norsk næringsliv ble stengt over natten for å hindre spredningen av koronaviruset, falt store deler av livsgrunnlaget i fisk over mange bedrifter.

For å unngå unødvendige konkurser tar staten en del av regningen for bedriftenes faste, uunngåelige kostnader (se faktaboks).

Kontantstøtte for bedrifter Ekspandér faktaboks Kompensasjonsordningen for bedrifter, populært kalt for kontantstøtten, går ut på at staten dekker en andel av bedriftenes faste, uunngåelige utgifter. Dette kan være renter, leieutgifter og avgifter. Bedrifter som er pålagt å stenge på grunn av koronatiltak kan få dekket 90 prosent av kostnadene, mens resten kan få dekket 80 prosent. I ordningen er det et minstebeløp på 5.000 kroner og en egenandel på 5.000 kroner - nedjustert fra 10.000. Det settes et tak på 30 millioner kroner i støtte per bedrift. For å få støtte må bedriften skatte til Norge, men den må ikke ha norske eiere. For å få støtte må bedriftens inntektsfall være over 30 prosent fra samme periode i 2019 (20 prosent for mars). Omsetningsfallet beregnet ut fra bedriftenes egenrapporterte tall for omsetning i mars måned 2020 og omsetning i mars måned 2019. Dersom bedriften ikke var eksisterte i 2019, skal man legge til grunn et gjennomsnitt av omsetningen for januar og februar 2020. Ordningen gjelder for mars, april og mai, men Stortinget har varslet at dette kan bli forlenget. Flere næringer inngår ikke i ordningen. Eksempler på dette er banker, flyselskap, private barnehager, utenriks sjøfart og olje- og gasselskaper. Søknadsordningen er automatisert, der bedriftene legger selv inn omsetningstall og faste kostnader. Tallene blir automatisk sjekket mot en rekke offentlige registre.

15. mai hadde nesten 20.217 bedrifter fått tildelt til sammen 965 millioner kroner gjennom kompensasjonsordningen. Dette er ventet å øke fremover, men det er fortsatt langt under de 10 til 20 milliardene ordningen var ventet å koste i måneden.

De første bedriftene kunne søke om støtte for mars fra og med 18. april, og de første bedriftene staret å få grønt lys på søknadene 20. april. Fredag kan bedriftene starte å søke støtte for april, og tallene fra Skatteetaten viser at veksten for tildelingene har avtatt de siste dagene:

Kompensasjonsordningen For bedrifter som skatter i Norge 964 714 506 kroner totalt 20 217 Antall mottakere Graf fra 20. april

Usikre beregninger

Rammene for kompensasjonsordningen ble satt ut fra et meget usikkert grunnlag, sier statssekretær i Finansdepartementet, Kari Olrud Moen (H).

– Samtidig var vi opptatt av å si at dette skulle være en raus ordning beløpsmessig, for å bidra til å skape trygghet i en meget usikker periode i slutten av mars.

Til sammen har bedriftene som har fått tilskudd rapportert inn 2,3 milliarder kroner i faste, unngåelige kostnader for mars. Statssekretæren utelukker ikke at omsetningsfallet i noen næringer er lavere enn det Finansdepartementet la til grunn.

– Det vil i så fall være en gledelig nyhet for både bedriftene, norsk økonomi og skattebetalerne.

Les også: Nær en av tre har fått avslag på koronahjelp

Forventer økning

Finansdepartementet har ingen nye vurderinger av den samlede rammen nå, eller av de anslagene de har presentert på 10 til 20 milliarder per måned.

Selv om tildelingene for mars kun er en brøkdel av summen som er satt at, presiserer Olrud Moen at søknadsfristen for kompensasjon for mars først er 30. juni. Hun trekker også frem store bedrifter og konsern er mer komplekse, og at de muligens trenger mer tid for å søke.

– De kan også være i en mindre utsatt posisjon og søker kanskje for alle månedene samtidig. Vi forventer derfor at snittbeløp utbetalt vil øke betydelig i perioden fremover, sier hun, og viser til at snittildelingen er på 45.000 kroner per bedrift.

– Dette rimer godt med at det så langt er frisører, restauranter etcetera som har søkt.

Her kan du se Skatteetatens tall på hvem som har fått penger.

Får under halvparten dekket

Mens taket er satt til å dekke 80 til 90 prosent av bedriftenes kostnader, har bedriftene i sitt fått dekket fire av ti kroner, viser gjennomgangen av tallene fra Skatteetaten.

TREFFER: Ivar Horneland Kristensen sier at det kan være et positivt tegn at beløpene er mye lavere enn ventet. – Det er bedrifter som har klart seg og har valgt å ikke søke, og det er positivt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det viser at ordningen, for noen, ikke treffer godt nok for å dekke uunngåelige faste kostnader. Samtidig tror jeg at hvis vi ikke hadde hatt ordningen, så hadde vi hatt mye større problemer, sier Ivar Horneland Kristensen, som er administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke.

Han mener at egenandelen på 5.000 kroner bør fjernes, og etterlyser få bedre ordninger for sesongbedrifter. I likhet med Finansdepartementet tror han flere vil søke fremover.

– Jeg tror mange som har brukt tid på å forstå ordningen og hvordan den slår ut. Så jeg tror, avhengig av hvordan utviklingen blir, at vi får økt tilslutning til ordningen, sier Horneland Kristensen.

Blant bedriftene som har fått mest i støtte er frisører, bedrifter som driver ulike former for kroppspleie, hoteller, serveringssteder og kles- og skobutikker.

I ordningen tas det ikke hensyn til hvor mye egenkapital eller penger bedriftene har i kassen. Horneland tviler på at det er et problem at bedrifter som egentlig ikke trenger støtte søker statlig hjelp.

– De som har behov for det har søkt, men det er også bedrifter hos oss som ikke har valgt å søke fordi de ser at de vil kunne klare seg. Så jeg opplever at det er en ansvarlighet i dette.

Har du tips om uheldige utslag eller juks med kompensasjonsordningen? Ta gjerne kontakt på fredrik.kampevoll@nrk.no eller telefon/Signal +47 417 67 111

Dekkes ikke

For norske industribedrifter dekkes i underkant av en tredjedel av de faste, uunngåelige kostnadene, viser tallene fra Skatteetaten.

En del av forklaringen til at summene til industrien utgjør en såpass liten andel av tildelingene, henger sammen med at flesteparten klarer seg relativt greit, mye grunnet ordrebøker som gir oppdrag frem i tid, sier direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde.

– Ordningen er streit nok, den redder ikke bedriftene, men den bidrar til å gjøre fallet litt mindre smertefullt, sier han, og legger til at prosenten som kommer til å slite i april og mai trolig vil tilta.

Han kritiserer samtidig akademikere som har kritisert ordningen for at ordningen står åpen for juks.

– Jeg tror ikke de skjønner hvor drøy nedgangen har vært for veldig mange i privat sektor, og hvor lite den bidrar når vi kommer til hælinga.

Samtidig som betydelige deler av industrien klarer seg godt, er oljebransjen hardt rammet av oljeprisstup. De inngår ikke i kompensasjonsordningen.

– Oljekrisen kommer til å bli stygg, om det ikke blir gjort noe med det.