Nær en av tre har fått avslag på koronahjelp

Kompensasjonsordningen for bedrifter, populært kalt for kontantstøtten, går ut på at staten dekker en andel av bedriftenes faste, uunngåelige utgifter. Dette kan være renter, leieutgifter og avgifter.

Bedrifter som er pålagt å stenge på grunn av koronatiltak kan få dekket 90 prosent av kostnadene, mens resten kan få dekket 80 prosent.

I ordningen er det et minstebeløp på 5.000 kroner og en egenandel på 5.000 kroner - nedjustert fra 10.000.

Det settes et tak på 30 millioner kroner i støtte per bedrift.

For å få støtte må bedriften skatte til Norge, men den må ikke ha norske eiere.

For å få støtte må bedriftens inntektsfall være over 30 prosent fra samme periode i 2019 (20 prosent for mars).

Omsetningsfallet beregnet ut fra bedriftenes egenrapporterte tall for omsetning i mars måned 2020 og omsetning i mars måned 2019. Dersom bedriften ikke var eksisterte i 2019, skal man legge til grunn et gjennomsnitt av omsetningen for januar og februar 2020.

Ordningen gjelder for mars, april og mai, men Stortinget har varslet at dette kan bli forlenget.

Flere næringer inngår ikke i ordningen. Eksempler på dette er banker, flyselskap, private barnehager, utenriks sjøfart og olje- og gasselskaper.

Søknadsordningen er automatisert, der bedriftene legger selv inn omsetningstall og faste kostnader. Tallene blir automatisk sjekket mot en rekke offentlige registre.