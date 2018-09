Håper på Berg-utlevering: – Nå er det en direkte mulighet

En russer ble i helga varetektsfengslet i to uker, siktet for spionasje. Han ble pågrepet etter et seminar på Stortinget i slutten av forrige uke, hvor oppførselen hans vekket mistanke.

Den 51 år gamle mannen stiller seg uforstående til siktelsen.

Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov mener spionsiktelsen kan få fortgang på saken til sin klient.

– Hvis den spionsiktede russeren i Oslo virkelig er russisk etterretningsagent, så er det mulig at russiske myndigheter ønsker å få han raskt tilbake. Da kan det hende at de vil bytte med Frode Berg, sier Novikov til NRK.

Tidsperspektivet

Nordmannen Frode Berg sitter fengslet i Moskva, etter at han ble arrestert i Russland og siktet for spionasje i desember i fjor.

– Tidligere har det vært aktuelt for Norge å påvirke tredjeland som har fengslet russiske agenter, for å få til en utveksling med Berg. Nå er det en direkte mulighet, og det kan være viktig. Hvis de norske anklagene ikke kan bevises, da blir norske myndigheter nødt til å sette russeren fri. Da vil dette ikke være viktig for Frode Bergs løslatelse. Men hvis anklagene er riktige, da kan den siste utviklingen være viktig, sier Novikov.

Rettssaken mot spionsiktede Frode Berg i Russland kommer trolig opp for retten i oktober eller november.



– For Frode Berg er tidsperspektivet her viktig, han håper å få fortgang i saken, hvis det ikke skjer, vil han bli sittende i mange flere måneder i russisk fengsel.

PÅGREPET AV PST: En 51 år gammel russer er siktet og fengslet for ulovlig etterretning etter seminar på Stortinget. Her holder mannen et foredrag om applikasjoner i 2013. Foto: Privat

Taus Søreide

Den russiske statsborgeren ble pågrepet på Gardermoen fredag kveld og fremstilt for Oslo tingrett lørdag. Mannen hadde deltatt på seminar på Stortinget torsdag og fredag. Oppførselen hans vekket mistanke hos Stortingets ansatte.

Mannen ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll, hvilket var i tråd med PSTs begjæring. Fengslingen er begrunnet med fare for bevisforspillelse og unndragelsesfare. Han er nå siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet

Frode Bergs norske forsvarer, Brynjulf Risnes, mener at arrestasjonen av den russiske statsborgeren i Oslo øker sannsynligheten for at Berg kan bli utlevert til Norge. Men utenriksministeren vil ikke kommentere dette.

– Nå jobber PST med en pågående etterforskning. Den kommer ikke jeg til å kommentere. Vi kommer til å fortsette arbeidet vårt med å ivareta Frode Bergs interesser på best mulig måte, sier Ine Eriksen Søreide (H).