Hagen misfornøyd med Orkla-aksjen – konsernsjefen går på dagen

– Alle mennesker er forskjellige og har forskjellige egenskaper, og nå trenger vi en annen type leder som skal lede denne transformasjonen, sier Stein Erik Hagen til NRK.

Det var i en børsmelding i 07-tiden i dag at lederskiftet ble kjent. Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch byttes ut med styremedlem Nils K. Selte. Han tiltrer som konsernsjef allerede i dag.

– Vi går nå inn i en fase hvor det kreves en ny form for ledelse. Orklas styre har sammen med Semlitsch blitt enige om at det beste for Orkla er at det blir et lederskifte, sa Orkla-styrelederen i meldingen.

Hagen sier at selskapet nå ønsker å framskynde implementeringen av en ny strategi.

De vil at de ulike virksomhetene og merkevarene til Orkla skal bli mer selvstendige, og kunne børsnoteres for egen kjøl, eller inngå egne partnerskap.

Misfornøyd med aksjekursen

I skrivende stund peker aksjen ned 2 prosent. Det siste året har aksjen ligget ned 4,27 prosent.

Hagen er ikke fornøyd med retningen Orkla-aksjen har utviklet seg på Oslo Børs de siste årene.

– Overhodet ikke, og det er for det som jeg sa i sted, vi må inn i kategorier og områder som har mer vekst enn det tradisjonell dagligvare har.

– Dette handler litt om at kursen ikke har gått godt nok de siste årene?

– Vi er ikke fornøyd med den utviklingen, og derfor sier vi at vi vil skape en mer verdiskapende struktur, organisasjon og kultur. Og håper aksjekursen vil utvikle seg bedre enn den har gjort de siste to årene, sier Hagen.

Nils K. Selte har vært ansatt i Stein Erik Hagens familieselskap Canica siden 2001, og sittet i styret til Orkla siden 2014. Det er Hagen-selskapet Canica som er Orklas største eier.

Selte sier til NRK at det er fullt mulig at Orklas virksomheter går på børs, men sier det er for tidlig å si noe om.

– Det vi ofte ser er at virksomheter som skilles ut og får selvstendig ansvar ofte utvikler seg i en positiv retning. Det å flytte ansvaret dit hvor verdiskapningen skjer er ofte riktig og viktig for å få engasjerte medarbeidere og for å produsere mer verdier, sier Selte til NRK.

I samme børsmelding ble det også utnevnt en ny konserndirektør for Orklas merkevarevirksomhet Orkla Foods, Orkla India, Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Care.

Den nye konserndirektøren, Atle Vidar Nagel Johansen, vil rapportere til konsernsjefen.

Inspirert av Røkke

Selte sier Aker-konsernet til Kjell Inge Røkke er en inspirasjonskilde for han.

Oljeselskapet Aker Solutions skilte i 2020 for eksempel ut den grønne delen av virksomheten i egne børsnoterte selskaper. I mars i år ble imidlertid noen av de grønne selskapene slått sammen.

– Det er den modellen de utøver hvor de har eierskap i forskjellige former og fasetter. Vi skal selvfølgelig følge vår tråd som er innenfor merkevarer, men bortsett fra det syns jeg det er mye som inspirerer fra den modellen, sier Selte om Røkke-selskapene.

Hans forgjenger Jaan Ivar Semlitsch fikk stillingen i 2019, og fikk altså bare ha lederjobben i 2,5 år.

Til E24 sier han at han gjerne skulle hatt stillingen lenger. Han har foreløpig ingen jobbplaner for framtiden, ifølge avisen.

– Det er tøft å lede en slik organisasjon, og det kreves mer og mer i dag. Finansmarkedene er kravstore. Jeg tror ikke vi spiser konsernsjefer akkurat, men alle passer til sin tid, sier styreleder Hagen om den korte fartstiden til Semlitsch.

Han sier samtidig at Semlitsch leverte bra på mange områder.

Orkla endte 2021 med et driftsresultat på 4,98 milliarder kroner, opp fra 4,4 milliarder kroner året før. I normalåret 2019, da Semlitsch ble konsernsjef, var resultatet på 3,89 milliarder.

Totalresultatet endte på 4,3 milliarder kroner i 2021, ned fra 5,36 milliarder kroner året før.