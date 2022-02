Krever svar fra regjeringen om dyrere mat

– Vi har en landbruksminister som vil ha slutt på priskriger. Det betyr dyrere mat i butikkene, sier stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland fra Høyre.

Høyre ønsker at landbruksministeren forsikrer Stortinget om hvordan hun skal legge til rette for økt konkurranse, sier Helleland til NRK.

Høyre vil stille spørsmål til landbruksminister Sandra Borch (Sp) i Stortinget. Helleland mener Borch skapte usikkerhet da hun til VG uttalte at priskriger før jul og påske er uheldig. Også Konkuransetilsynet reagerte på utspillet i en kronikk.

– Vi ønsker nye aktører velkommen, og en sunn og god konkurranse, men det er vi ikke sikker på at landbruksministeren vil bidra til, sier Helleland.

– Jeg tror ikke at Linda Hofstad Helleland skal være bekymret for min handlekraft når det gjelder konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Regjeringen følger situasjonen tett, svarer landbruks- og matminister Sandra Borch.

Stortingsrepresentant Linda Hoftstad Helleland etterlyser klare svar på hva regjeringen vil gjøre med priskonkurransen i dagligvarebransjen. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Kraftig prishopp på mat

Leverandører som Orkla, er i forhandlinger med dagligvarekjeder hver høst. Deretter settes prisene opp fra 1. februar. I år er prisoppgangen uvanlig stor på flere varer, viser NRKs funn.

En del varer har fått en prisøkning på mer enn 10 prosent, og prisene har på øret stort sett endt opp likt hos alle tre konkurrentene Kiwi, Rema og Extra.

Ingen tiltak med Høyre

Under Solberg-regjeringen ble utredninger satt i gang, og en rekke tiltak diskutert.

Men det skjedde svært lite med konkurransen i dagligvarebransjen da Høyre styrte landet i åtte år frem til i fjor høst, mener Borch.

- Jeg deler bekymringen for høye matpriser. Dette er et viktig saksområde både for Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Dette er en sak som regjeringen er opptatt av, og som Senterpartiet og Arbeiderpartiet kjørte ganske hardt i Stortinget for to år siden da vi tvang den forrige regjeringen til å gjøre en rekke endringer i dagligvaremeldingen som ble behandlet i Stortinget, sier hun.

Statståden sier at regjeringen må komme tilbake til hva den konkret vil gjøre, og viser til regjeringsplattformen fra Hurdal, som blant annet inneholder et punkt om bedre maktbalanse i matvarekjeden.

– Vi er også i en situasjon med en internasjonal råvarekrise, så alle priser øker. Samtidig er det viktig for meg å si at prisene på norske matvarer faktisk har gått ned de siste årene, sier hun.

SV: – Dette kan vi ikke leve med

Dagligvarekjedene har siden 2020 vært under etterforskning for prissamarbeid.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet er uholdbar, og at NRKs undersøkelse viser at det det trengs handling nå.

– Det bekrefter det som konkurransetilsynet allerede har påpekt, at det er en koordinert prisdannelse i dagligvaremarkedet, som er ulovlig, det er tegn på prissamarbeid. Dette kan vi ikke leve med, sier han.

Å fylle kjøleskapet ble dyrere fra 1. februar, viser en gjennomgang NRK har gjort. Bildet er et illustrasjonsbilde. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fylkesnes mener at maktkonstellasjonene i dagligvarebransjen må splittes opp, slik at ikke aktørene kan ha en så dominerende maktposisjon som de har i dag.

– Det kan både gjøres ved å splitte opp de som produserer maten, de som distribuerer maten, og at man setter en grense for hvor stor enkeltaktører får lov til å være, mener SV-nestlederen.

Virke: – Reagerer

Virke dagligvare, som representerer dagligvarekjedene, kjenner seg ikke igjen i påstandene fra Fylkesnes.

Organisasjonen viser til at prisene på mat og alkoholfri drikke har falt det siste året, mens det generelle prisnivået har økt med 3,2 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det var året etter den største prisoppgangen for mat på 11 år.

– At prisene går opp, og ikke ned, viser at konkurransen i dagligvaremarkedet bidrar til å holde prisene nede. Det er bra for oss forbrukere. Lavprisaktørene følger hverandres priser nøye, og kjemper om å være den billigste. Det konkurreres også på utvalg, sier Vibeke Andersen, bransjedirektør for dagligvare i Virke.