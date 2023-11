• Gro Harlem Brundtland har for første gong uttalt seg om korleis ho er portrettert i TV-serien «Makta».

• Ho uttrykkjer lette over at serien er «ganske bra» og at ho «kjende seg igjen».

• Skodespelaren Kathrine Thorborg Johansen, som speler Brundtland, har brukt to år på å førebu seg til rolla.

• Brundtland kommenterer ikkje på den historiske nøyaktigheita i serien.

• Serien har allereie vorte nominert til og vunne fleire internasjonale prisar.

• Brundtland uttrykkjer framleis engasjement for miljøvern og bekymring for at verda er på etterskot i forhold til berekraftsmåla.