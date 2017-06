– Nå har jeg meldt meg ut. Fra og med i dag er jeg helt uavhengig og kan gjøre som jeg vil, sier Godskesen når NRK møter henne i Stortinget.

Hun understreker samtidig at hun likevel kommer til å følge gamlepartiets program de få dagene som er igjen før Stortinget tar sommerferie.

Godskesen, som har havnet i en bitter strid om tvangssammenslåing i sitt fylkeslag, trosset tidligere denne måneden Frps stortingsgruppe ved å stemme mot regionreformen og tre tvangssammenslåinger av kommuner.

Frp svarte med å ville frata henne internasjonale verv i Europaraådet og Nordisk råd.

– Jeg følte at det har vært veldig tungt, spesielt gårsdagen da min parlamentariske leder gikk opp på talerstolen og sa at han ikke hadde tillit til meg, og at han derfor ikke ville sende meg på internasjonale verv.

Det fikk Godskesen til å melde seg ut av partiet sitt i protest, før sentralstyret fikk vurdert om hun skulle ekskluderes. Å stemme mot stortingsgruppa er brudd på Frps vedtekter.

– Det var vel det som var dråpen som fikk begeret til å flyte over. Jeg har tross alt vært lojal i 17 år. Det eneste jeg har gjort er at jeg stemte etter mine egne valgløfter som jeg ga austagders befolkning, sier Godskesen.

Les også: Vraket fra Stortinget

Roser SV

Godskesen sier hun aldri hadde trodd denne dagen skulle komme da hun skulle si farvel til partiet sitt etter 17 år.

– Det føles veldig vemodig å ikke skulle være en del av Frp nå, men samtidig etter det som har skjedd det siste halvåret, må jeg si at det også føles som en lettelse.

Godskesen sier hun føler seg urettferdig behandlet, fordi hun mener hun har fulgt gruppas innstillinger i 17 år unntatt den éne gangen. Sørlendingen sammenlikner det å bli fratatt internasjonale verv med straffemetoder i land som Tyrkia.

Torsdag reiser Godskesen til Albania som valgobservatør, på tross av at hennes tidligere partifeller stemte imot at hun skulle beholde sine verv i Nordisk råd og Europarådet.

Da Stortinget stemte kom kontrabeskjeden. Flertallet lot henne beholde vervene.

Godskesen sier støtten hun fikk fra andre partier, som SV, under avstemningen i Stortinget har vært «fantastisk».

– Det beviser at de er for et demokrati, og at det ikke skal være avstraffelser inne i Stortingssalen. Det må jeg si at jeg respekterer dem utrolig for.

Frp: – Et valg hun har tatt selv

– Jeg ser ingen grunn til å kommentere det. Dette er et valg hun har tatt, og det tar vi til etterretning, sier parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik til NRK. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik er ordknapp om utmeldelsen.

– Jeg ser ingen grunn til å kommentere det. Dette er et valg hun har tatt, og det tar vi til etterretning, sier Nesvik til NRK.

– Det er aldri hyggelig at en kollega melder seg ut, men med situasjonen som har vært i Aust-Agder nå, så har jeg også forståelse for at dette kunne bli utfallet, sier Helge Andre Njåstad, som kommenterer saken på vegne av partiet.

– Hadde dere mistet tilliten til Godskesen?

– Stortingsgruppa hadde en tillitsutfordring som gikk på en del interne verv. Partiet fikk aldri tatt stilling til situasjonen fordi hun kom med utmeldingen selv, og valgte da å melde seg ut av partiet.

Vil ikke kommentere mulig eksklusjon

Selv reagerte Njåstad ikke på det som ble sagt fra talerstolen tirsdag,

– Stortingsgruppa ønsket å velge hvilke personer som skal ha hvilke funksjoner, og da må det jo selvfølgelig være basert på de som følger stortingsgruppas spilleregler om å stemme slik som stortingsgruppa ønsker, så det er ikke noe dramatikk i det.

– Det er aldri hyggelig at en kollega melder seg ut, men med situasjonen som har vært i Aust-Agder nå, så har jeg også forståelse for at dette kunne bli utfallet, sier Helge Andre Njåstad, som kommenterer saken på vegne av partiet. Foto: Johan Moen / NRK

– Kunne noe vært annerledes underveis?

– Det kunne det sikkert. Situasjonen i Aust-Agder har ikke vært enkel for noen, men nå handler det om at vi må legge striden bak oss og se framover for vi har et mandat vi må vinne. Aust-Agder og Sørlandet trenger Frp på Stortinget, og det er det som er partiets fokus nå – å sørge for at vi gjør et godt valg.

– Hvis hun ikke selv hadde meldt seg ut, ville det vært sannsynlig at hun ble ekskludert?

– Det blir helt hypotetisk, og en problemstilling som vi nå ikke trenger å dvele noe ved. nå er det hun som har gjort et aktivt valg, så tar vi det til orientering, svarer Njåstad.