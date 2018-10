Fylkesleder utfordrer Bollestad: Bør be KrF-bastioner om ikke å følge etter Rogaland

Erik Næs mener at delegatvalget i Rogaland i helgen er et brudd med det som er tradisjonen ved valg i Norge.

Næs, som selv mener at KrF bør søke regjeringsmakt med Ap og Sp, kommer med to oppfordringer til KrF-nestleder Bollestad før flere fylkesårsmøter holder delegatvalg.

KRITISK: Fylkesleder i Telemark KrF, Erik Næs, er svært kritisk til hvordan delegatvalget i Rogaland foregikk i helgen. Foto: Stian Wåsjø Simonsen

Næs oppfordrer Bollestad og andre i Rogaland til å sørge for at 33 prosent av deres delegater ved landsmøtet stemmer for å søke samarbeid med Ap og Sp. Han mener Bollestad bør gå ut å si at Hordaland og Agder ikke bør gjøre det samme som Rogaland.

Hordaland og Agder KrF (Aust og Vest-Agder samlet) er de største lokallagene i partiet etter Rogaland.

Fylkesårsmøtet i Rogaland bestemte seg i helgen for å gå for en ikke-representativ valgmodell. Fylkespartiet sender 15 delegater som ønsker å gå i dialog med Solberg-regjeringen, og bare ett delegat som vil stemme for regjeringssamarbeid med Ap og Sp. Dette til tross for at over 30 prosent av deltakerne på fylkesårsmøtet ønsket et regjeringsskifte.

20. oktober: Fylkesårsmøte i Rogaland, det største fylkeslaget med 16 delegater.

22. oktober: Fylkesårsmøter i Buskerud, Hedmark og Finnmark. Til sammen 16 delegater.

23. oktober: Årsmøte i Oppland KrF. 6 delegater.

24. oktober. Årsmøte i Telemark KrF. 6 delegater.

26. oktober: Årsmøte i Agder. Fra Aust- og Vest-Agder velges det til sammen 18 delegater.

27. oktober: Fylkesårsmøte i Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Trøndelag, Nordland og Troms. Til sammen 58 delegater.

29. oktober: Fylkesårsmøte i Vestfold, Akershus og Oslo. Totalt 23 delegater.

30. oktober: Fylkesårsmøte i Østfold. 8 delegater.

2. november: Totalt 190 delegater skal avgjøre hvilken vei partiet skal velge.

– Burde hatt fem røde delegater

Bollestad, som var til stede på fylkesårsmøtet, sto kort tid før møtet som avsender på en mail fra partiledelsen. Ledelsen skal i mailen ifølge Aftenposten ha bedt om at «landsmøtedelegasjonene skulle gjenspeile holdningene».

Før avstemningen i Rogaland ba Bollestad møtet tenke gjennom at medlemmene i partiet «skal leve sammen både før og etter 2. november», men sa ikke noe om e-posten fra KrF-ledelsen.

OMSTRIDT DELEGATVALG: Det har blitt bråk i KrF etter at fylkesårsmøtet i Rogaland valgte delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november etter et «vinneren tar alt»-prinsipp. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Jeg har registrert at Bollestad syns at en delegasjon bør avspeile det som blir gjort til kjenne med på fylkesårsmøtet. Da vil jeg gjerne utfordre henne på det, sier Næs og refererer til mailen fra partiledelsen.

Fylkeslederen mener at med enkel hoderegning burde Rogaland endt opp med fem røde delegater. Nå frykter han at «vinneren tar alt» både i Agder og Hordaland også. Det mener han både Bollestad og også Ropstad, som er fra Agder, må prøve å sette en stopper for.

– Hvis ikke hun gjør det, oppfatter jeg det som at hun ønsker at møtene der skal gjøre det samme som i Rogaland, sier han.

Bollestad: – Ikke noe representasjonskrav

Delegatvalget på fylkesårsmøtet i Rogaland har ført til valgprosessen har blitt et betent tema innad i KrF. KrF-leder Knut Arild Hareide har ifølge VG kalt inn til ekstraordinært landsstyremøte i dag etter bråket i Rogaland KrF.

UTFORDRER BOLLESTAD: Næs sier at dersom Olaug Bollestad ikke tar utfordringene hans, så oppfatter han at hun ønsker at Hordaland og Agder skal gjøre det samme som Rogaland. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Møtet skal foregå på telefon. Etter at møtet ble kjent, har partiledelsen blitt advart mot å blande seg inn i valgprosessen.

1. nestleder i KrF Olaug Bollestad, skriver i en mail til NRK at Næs ikke kan hevde at det har vært en udemokratisk prosess i Rogaland. Både lokallagsmøtene og nå fylkesårsmøtet er gjennomført etter gjeldende retningslinjer, mener hun.

KrF-nestlederen beskriver at ledelsens felles e-post, som ble sendt samme dag som årsmøtet ble avholdt, ikke inneholdt noen krav når det gjelder fylkeslagenes avstemmingsregler.

– Det var ikke noe krav om representasjon, slik det her hevdes. Derfor tok jeg ikke ordet, og avsto fra å stemme under fylkesårsmøtets debatt om avstemmingsregler, sier hun.

– Alle sider har blitt hørt

Bollestad er gjort kjent med Næs sine utfordringer til henne, men svarer ikke på om hun tar dem eller ikke.

Hun skryter i stedet av partiet, som på kort varsel har kastet seg rundt og arrangert lokallags- og fylkesårsmøter.

KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad på besøk hos Rogaland KrF. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

– Alle sider har blitt hørt. Demokratiske spilleregler har blitt overholdt. Jeg er rett og slett imponert over den gode, saklige debatten, engasjementet og den enorme jobben som er lagt ned, sier hun.

Fylkeslederen i Telemark, Erik Næs, mener det har blitt vanskeligere etter fylkesårsmøtet i Rogaland for dem som ønsker å gå til venstre. Men det er ikke kjørt helt ennå.

– Jeg opplever at fylkeslag ønsker å sende representative delegasjoner, men at de vil oppfordre folk som er på vippen til å støtte Hareide, for å veie opp for den uretten som er gjort i Rogaland, sier han.